Garrido insiste a Cs en reunirse para negociar los presupuestos de 2019

Logroño, 11 dic (EFE).- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular riojano, Jesús Ángel Garrido, ha insistido hoy a Ciudadanos (Cs) a reunirse "donde y cuando quiera" para negociar los presupuestos de La Rioja para 2019 y abordar las medidas concretas que sean buenas para los riojanos.

El portavoz de Cs en el Parlamento de La Rioja, Diego Ubis, aseguró ayer que no ve en el Gobierno regional "ni acercamiento, ni voluntad de avanzar" en la aprobación de los presupuestos, mientras que Ciudadanos "sí la tiene", aunque no cree que "vayan a cumplir lo de 2019 cuando no han cumplido lo de este año".

En una rueda de prensa, Garrido ha lamentado que se encuentren en "un callejón sin salida" y Cs diga que no va a negociar porque ha perdido la confianza en el PP, por lo que ha dicho que, si no se sientan a hablar, "no es posible recuperar esa confianza".

Ha censurado que Cs "está en modo excusa" para justificar su "bloqueo" a los presupuestos de La Rioja para 2019, ya que exige el cumplimiento de medidas que el Gobierno riojano ya ha cumplido.

Entre ellas, el portavoz del PP ha citado la gratuidad de los libros de texto, la bajada de impuestos, las deducciones por el uso de los centros de educación infantil de primer ciclo, la tarifa plana para autónomos, un estudio de una consultora para mejorar la gestión de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y un plan para el control de la contratación.

"La cerrazón y ofuscación" de Cs al no apoyar los Presupuestos regionales para 2019 impedirá cumplir con una medida "ampliamente demandada", como la gratuidad de la educación de cero a tres años, que supondría un gasto de 15 millones de euros y beneficiaría a más de 4.000 familias riojanas, ha recalcado.

"Esta medida no es fruto de la casualidad, estaba incluida en el programa electoral del PP de 2015", ha asegurado su portavoz parlamentario.

También ha criticado que en las valoraciones de los incumplimientos del pacto de presupuestos de los dos últimos años ha habido "vaivenes" en las cifras por parte de los responsables de Cs.

Según Garrido, "en Cs no están legitimados para hablar de incumplimientos cuando no defienden lo mismo en todas las comunidades autónomas".

Así, ha dicho que en Murcia o Madrid llegaron a acuerdos con el PP sobre la implantación de la tarifa plana para autónomos y la gratuidad en el tramo educativo de cero a tres años.

"Los riojanos no entienden de batallitas entre partidos, entienden de medidas concretas para mejorar su vida", ha subrayado, por lo que ha recalcado que "cuando una formación política no es útil, pierde su razón de ser y acaba siendo rechazada".

En el Ayuntamiento de Logroño se prorrogarán los presupuestos en 2019, pero según Garrido, el escenario es diferente, porque el PP sabía qué pedía Cs para dar su apoyo a las cuentas municipales, y en el caso de las autonómicas no han expresado sus peticiones "en concreto, sino en etéreo".