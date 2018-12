Martes, 11 de diciembre de 2018

(foto)

09:00h.- Oviedo.- PRESUPUESTOS 2019.- La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, comparece en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General para informar sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019. Junta General del Principado de Asturias (C/ Fruela, 13).

09:30h.- Oviedo.- VIOLENCIA MACHISTA.- El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, y la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Almudena Cueto, inauguran la II Jornada "#Metoo" Política y sociedad contra la violencia sexual hacia las mujeres. Aula Escalonada del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

09:30h.- Oviedo.- JUSTICIA JORNADA.- Vaciero celebra una jornada sobre los acuerdos abusivos y lesivos en el entorno de las juntas de socios. Vaciero (C/ Caso, 3).

09:30h.- Gijón.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, participa en la inauguración de la jornada Formación Profesional dual del sistema educativo, organizada por su departamento. Auditorio del recinto ferial Luis Adaro (paseo del Dr. Fleming, 481).

10:00h.- Oviedo.- JUICIO DROGAS.- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebra el juicio contra un hombre, que afronta una pena de 7 años de cárcel, como presunto destinatario de un paquete que contenía casi un kilo de cocaína.

10:00h.- Oviedo.- COCENMFE CONVENIO.- Las Cámara de Comercio de Oviedo y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física de España (COCEMFE) firman un convenio para fomentar el emprendimiento y el autoempleo. Cámara de Comercio de Oviedo (C/ Quintana, 32).

10:30h.- Oviedo.- JUICIO ESTAFA.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acoge el juicio contra tres acusados de un delito de estafa a una mujer a la que, mediante engaños, lograron que les entregara casi 100.000 euros con una falsa promesa de matrimonio con un supuesto general americano.

10:45h.- Oviedo.- COMERCIO SEGURO.- La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, presenta el Plan Comercio Seguro 2018-2019 junto con responsables de la Jefatura Superior de Policía. Complejo de Buenavista.

11:00h.- Gijón.- GIJÓN MUNICIPAL.- El Ayuntamiento de Gijón y Otea presentan el evento "Jueves de sidra". Casa de La Palmera. C/ Cabrales, 82.

11:00h.- Oviedo.- REPÚBLICA DOMINICANA.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, recibe al embajador de la República Dominicana en España, Olivo Rodríguez Huertas. Sede de Presidencia (C/ Suárez de la Riva, 11).

11:30h.- Oviedo.- OVIEDO MUNICIPAL.- El concejal de Deportes de Oviedo, Fernando Villacampa, presenta la nueva edición del Festival Infantil de Judo "Maestro Shu Taira", que se celebrará en Oviedo el próximo domingo. Ayuntamiento. Sala de prensa.

11:30h.- Avilés.- AVILÉS MUNICIPAL.- Fundavi y la empresa avilesina Cafés El Águila del Caribe firman un convenio. Ayuntamiento. Sala de prensa.

12:00h.- Oviedo.- JUICIO COACCIONES.- El Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo celebra el juicio contra un hombre acusado de coaccionar a su ex pareja, a la que llamó 301 veces en poco más de un mes, unos hechos por los que la Fiscalía pide una pena de seis meses de cárcel.

12:00h.- Oviedo.- PARTIDOS PP.- El diputado regional del PP Pedro de Rueda ofrece una rueda de prensa para analizar la evolución del turismo en Asturias. Junta General del Principado de Asturias (C/ Fruela, 13).

12:00h.- Boo (Aller).- INFRAESTRUCTURAS ALLER.- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, visita la localidad de Boo. Centro Social de Boo.

12:30h.- Gijón.- CULTURA ESPECTÁCULOS.- Presentación del espectáculo "The best show about The King of Pop", un tributo a Michael Jackson que llegará a Gijón el próximo 9 de febrero. Sala de Juntas de Laboral Ciudad de la Cultura.

12:30h.- Oviedo.- GOBIERNO SEPA.- El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, preside la reunión ordinaria del consejo rector del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa). Sede de Presidencia (C/ Suárez de la Riva, 11).

12:30h.- Oviedo.- SERVICIOS SOCIALES.- La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, preside la reunión del patronato de la Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y la Reinserción Sociolaboral de las Personas con Discapacidad (Faedis). Sede de la entidad (C/ Ramón Prieto Bances, 8).

13:00h.- Gijón.- GIJÓN MUNICIPAL.- El Ayuntamiento de Gijón presenta el XIX Torneo Navidad de Bolos. Ayuntamiento. Sala de prensa.

13:30h.- Oviedo.- EMPRESAS ENCE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, recibe al vicepresidente y consejero delegado de Ence Energía y Celulosa, Ignacio de Colmenares y Brunet, y al director general de Celulosa, Jordi Aguiló. Sede de Presidencia (C/ Suárez de la Riva, 11).

16:00h.- Oviedo.- LENGUAJE TOPONIMIA.- El director general de Planificación Lingüística y Normalización, Fernando Padilla, preside la reunión de la Xunta Asesora de Toponimia.. Sede de la dirección general (C/ Eduardo Herrera Herrerita, s/n).

16:30h.- Oviedo.- PRESUPUESTOS 2019.- La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, cierra las comparecencias del Gobierno regional en Comisión de la Junta General para informar sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019. Junta General del Principado de Asturias (C/ Fruela, 13).

18:00h.- Oviedo.- OVIEDO MUNICIPAL.- La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) celebra una asamblea de socios extraordinaria para elegir a la nueva directiva de la organización, que ya no tendrá representación municipal. Palacio de Exposiciones y Congresos.

18:30h.- Oviedo.- PARTIDOS FORO.- La presidenta de Foro, Carmen Moriyón, ofrece una rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Directiva del partido. Sede de Foro (C/ Pepe Cosmen, 1).

Los gráficos pueden tomar imágenes a las 17:30 horas.

19:00h.- Gijón.- ARQUITECTURA EXPOSICIÓN.- CAC-Asprocon presenta una exposición con los trabajos presentados al concurso de fachadas "Plomadas de plata". Antigua Escuela de Comercio (C/ Francisco Tomás y Valiente, 1.

19:00h.- Oviedo.- EDUCACIÓN LLANERA.- El director general de Salud Pública, Antonio Molejón, asiste a la presentación del mapa de recursos en salud del concejo, el plan de sendas saludables y un programa para prevenir el consumo de alcohol durante las Navidades. Casa de Cultura de Posada de Llanera (Avda. Prudencio González, 10).

19:30h.- Oviedo.- RIDEA CONFERENCIA.- El catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo Leopoldo Tolivar Alas imparte la conferencia "Diputación y Consejo Regional: solo pudo quedar uno".. Salón de actos del Ridea.

