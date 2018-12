PR+ critica el "chantaje" de Cs al Presupuesto y exige explicaciones

Logroño, 10 dic (EFE).- El concejal del Partido Riojano (PR+) en Logroño, Rubén Antoñanzas, ha calificado hoy de "intolerable el chantaje de Ciudadanos (Cs)" al Ayuntamiento logroñés para la aprobación del Presupuesto Municipal de 2019 y ha exigido explicaciones.

Antoñanzas ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa, en la que ha recordado que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, afirmó la semana pasada que no habría nuevo Presupuesto para 2019 porque una de las seis líneas rojas planteadas por Cs no se iba a cumplir.

Ha indicado que esta petición consiste en la firma del convenio entre el Consistorio logroñés y la Junta de Compensación de Ramblasque para construir un vial en avenida de la Sierra.

"El convenio que quiere imponer Cs no tiene como objetivo la apertura de avenida de la Sierra, lo que persigue es recalificar el sector de Ramblasque para construir 2.586 viviendas donde ahora se pueden levantar 275 chalets", ha subrayado.

Este planteamiento, ha proseguido, se traduce en que por cada vivienda actual, se puedan hacer cien, lo que, según el regionalista, indica que para Cs "la apertura del vial es un tema marginal, anecdótico, casi parece la excusa para justificar esa brutal recalificación".

"Sabemos que a este mismo convenio ya se renunció por parte del Ayuntamiento en 2009 porque fue declarado ilegal por los tribunales, es decir, Cs planeta un convenio ilegal y mucho me temo que lo sabe", ha resaltado.

Ha destacado que, como consecuencia, "Logroño no tendrá Presupuesto para 2019 por un asunto que no afecta al presupuesto" y no se ha urbanizado avenida de la Sierra, una actuación que "se podía haber hecho desde hace tres años?.

El Presupuesto Municipal "se puede apoyar o no, pero lo que es inaceptable es condicionarlo a un interés privado, como ha hecho Cs", ha apuntado Antoñanzas, quien ha añadido que para este grupo "pesan más unas determinadas empresas que las necesidades de Logroño y los logroñeses".

El Grupo Municipal de Cs "tendrá la posibilidad de rectificar y defender los intereses de los logroñeses y no de los propietarios de los terrenos" en el Pleno del próximo día 13, en el que el PR+ defenderá una moción para dar cuatro meses para llegar a un acuerdo con la Junta de Compensación y, si no, volver al sistema de cooperación, ha precisado.

Ha exigido que Cs explique "por qué quiere imponer la aprobación de un convenio ilegal y condicionar la futura revisión del Plan General, y qué relaciones les une con estos promotores, qué reuniones han tenido y desde cuándo conoce los términos del convenio".