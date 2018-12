Murcia y Logroño trasladan a Barnier sus preocupaciones sobre el "brexit"

Bruselas, 6 dic (EFE).- Representante políticos de la región de Murcia y de la ciudad de Logroño trasladaron hoy al negociador jefe europeo para el "brexit", Michel Barnier, sus preocupaciones sobre la salida británica de la Unión Europea (UE), con consecuencias para las denominaciones de origen o los británicos residentes en España.

En un debate con Barnier en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que se celebró apenas semana y media después de la aprobación del acuerdo de salida del Reino Unido por parte de los Veintisiete, varias decenas de los 350 miembros del organismo plantearon el impacto local del "brexit" en sus comunidades.

La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, subrayó la incertidumbre que se plantea a su región, en la que, recordó, la economía local "depende de un producto vinculado a una denominación geográfica", el vino.

Ante esta situación, pidió una "actitud vigilante" ante la "necesaria protección" de las denominaciones de origen de productos con una vinculación especial con economías locales, así como la garantía de que los bienes británicos que entren a Europa una vez se consume el "brexit" cumplan con los estándares comunitarios.

La política del PP añadió que tras la marcha británica España "se convierte en un país con una colonia extranjera en su propio suelo", una situación que tildó como "una mancha en el proceso de identidad europea" y "un anacronismo histórico que hay que resolver".

Por su parte, el director general de la Unión Europea para la Región de Murcia, Manuel Pleguezuelo, recordó que las elecciones europeas del próximo 26 mayo coincidirán con las elecciones municipales en buena parte de España, incluyendo la región murciana, donde viven más de 13.000 de los 240.000 británicos censados en el conjunto de España.

"No hablamos de turistas, sino de vecinos", afirmó Pleguezuelo, que señaló que los ciudadanos británicos que viven en la región son también "propietarios de inmuebles o consumidores" y pagan impuestos en España.

Pleguezuelo lamentó que no está claro que se pueda llegar a tiempo para garantizar "que puedan ser candidatos que representen a su colectivo" en estos comicios, ni tampoco conocen la situación en el caso de que el refrendo de los textos legales no llegue a tiempo.

En declaraciones a Efe tras el debate, Pleguezuelo puntualizó que la participación de ciudadanos británicos en estos comicios será objeto de un tratado bilateral entre España y el Reino Unido, que no se podrá negociar hasta que los británicos salgan de forma efectiva de la Unión el 29 de marzo de 2019.

El problema, explicó, es la cercanía en el tiempo de las elecciones municipales, que tendrán lugar menos de dos meses después de que el Reino Unido sea un Estado tercero y pueda negociar este tipo de acuerdos.

"No da tiempo ni sabemos claramente si va a haber una solución extraordinaria, si hay acuerdo y se va a mantener ese derecho durante un tiempo provisional (el periodo de transición), o si no hay acuerdo y no da tiempo a tiempo a establecer un tratado bilateral", lamentó.

Respecto al pacto de salida, Barnier insistió en la postura del Consejo Europeo y de la Comisión Europea y recalcó que se trata del "único acuerdo posible" y que "una separación ordenada merece mucho más la pena que una salida desordenada".

El acuerdo alcanzado, afirmó Barnier, "responde a los recelos y preocupaciones de las ciudades que ustedes representan, muchas de ellas vinculadas estrechamente al Reino Unido", aunque recordó que el documento está condicionado a su ratificación completa.