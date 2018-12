PP culpa a Cs de que las familias no se beneficien de gratuidad 0-3 en 2019

Logroño, 4 dic (EFE).- El Partido Popular de La Rioja ha pedido hoy a Ciudadanos (Cs) que explique a las familias riojanas que si no se van a beneficiar de la gratuidad de la educación de cero a tres años en 2019 es por sus "responsabilidad".

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs), Diego Ubis, ha criticado hoy la "improvisación y la falta de concreción" en las medidas adoptadas por el Gobierno riojano para garantizar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en el tramo de dos a tres años.

"En un ejercicio de rigor y de veracidad con los riojanos, Ubis debería dejar de buscar excusas para tratar de justificar lo injustificable, la pretensión de su Grupo de boicotear la aprobación de los Presupuestos de La Rioja para 2019", ha recalcado el PP en una nota.

En este sentido, ha subrayado que "el no es no de Ciudadanos sí es electoralista, en cambio, una medida anunciada por el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, en el último Debate Sobre el Estado de la Región que se incluye en los Presupuestos con la correspondiente partida presupuestaria (más de 3 millones de euros) es un compromiso cumplido".

Por ello, el PP ha insistido en que "no es comprensible, a no ser que responda a intereses electoralistas o partidistas, que uno de los portavoces de Ciudadanos en La Rioja, en este caso en la Cámara regional, diga no a una medida que su partido la defiende en otras comunidades como Madrid o Murcia".

"Miles de familias riojanas no se merecen una oposición tan irresponsable", ha concluido el PP riojano.