Ceniceros asegura que la Constitución invita a mirar el futuro con optimismo

Logroño, 4 dic (EFE).- El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha afirmado hoy que la exposición fotográfica de la Agencia Efe "40 años de la Constitución española" refleja "lo que hemos sido capaces de hacer juntos como país, en los últimos 40 años", lo que "invita a mirar el futuro con optimismo".

Ceniceros ha pronunciado estas palabras en la inauguración de esta muestra, organizada por la Agencia Efe, con el patrocinio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, del Parlamento riojano y del Ayuntamiento de Logroño.

La exposición, instalada al aire libre en la calle Gran Vía de Logroño del 4 al 28 de diciembre, está formada por una treintena de fotografías, que son testigo de lo ocurrido durante las últimas cuatro décadas y de la prosperidad que ha traído la Carta Magna a España y a La Rioja.

El jefe del Ejecutivo ha precisado que son "30 imágenes icónicas de la vida de España, que forman parte de nuestra memoria colectiva", desde la proclamación del Rey Juan Carlos I a los Juegos Olímpicos de Barcelona, pasando por al Expo de Sevilla, los éxitos del fútbol, de baloncesto de Nadal, la dureza de los atentados terroristas y la reacción de la sociedad ante ellos.

Entre las fotografías expuestas, ha dicho, también figuran varias relacionadas con La Rioja, como el primer desfile en España de mujeres guardias civiles, celebrado en Logroño en 1988; la construcción del puente sobre el Ebro que une La Rioja y Navarra, la "Asamblea de los treintaidosantes" en el vigésimo aniversario de la firma del proyecto de Estatuto de Autonomía de La Rioja; y el desfile de las fuerzas armadas del pasado mes de mayo en la capital riojana con la asistencia de los Reyes Felipe y Letizia.

"Lo importante -ha precisado- es que en todas ellas nos vemos reflejados en nuestras vivencias y en nuestros sentimientos como ciudadanos de un país, España, que ha cambiado mucho en los 40 años de vigencia constitucional".

Ceniceros ha recalcado que "40 años después de aprobarse la Constitución está claro que nuestro país ha vivido la mejor etapa de su historia" .

Además, ha incidido en la necesidad de trasladar a las nuevas generaciones que es "necesario seguir conquistando el futuro cada día desde bases sólidas, como las que proclama la Constitución: pluralismo, libertad, derechos, deberes, respeto o concordia", entre otros valores.

La presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González, ha afirmado que "en la sociedad actual es más necesario que nunca mostrar las bondades de la Constitución" y recordar que esta norma "ha supuesto un marco de convivencia estable para conseguir importantes avances" en España.

Ha destacado dos imágenes "especiales" de esta muestra, aportadas por el Parlamento riojano, una tomada en 1987, correspondiente al acto institucional con el que la Cámara celebró el IX aniversario de la Constitución; y una realizada en 2010 durante la actividad de la Lectura de la Constitución Española, en la que cada año, desde 2003, participan escolares riojanos.

El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño también han cedido fotografías que recogen diferentes momentos de la evolución de la Comunidad y de la capital riojana relacionadas con la etapa democrática.

La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha destacado el alcance de celebrar "40 años de Constitución en un contexto de libertad, derechos y progreso".

Ha subrayado "el gran avance" habido en estos 40 años en el ámbito de las libertades y el progreso, pero también ha resaltado el consenso de "grandes hombres" que, al firmar la Constitución, fueron capaces del "acuerdo" porque el cambio habido en estos años, ha dicho, ha sido "a mejor".

Entre las imágenes de la muestra, ha considerado dos "especiales", una en la que figuran los seis alcaldes que ha tenido Logroño en la democracia y el primer desfile de las guardias civiles en España en la capital riojana.

En la actualidad, "España es un país moderno, democrático, articulado económica y socialmente, con expresión de toda la diversidad histórica, cultural y lingüística de los pueblos que la componen".

El director de Nacional de la Agencia EFE, Carlos Gosch, ha dado la bienvenida a "este viaje por la memoria colectiva" a través de 30 imágenes, que abarcan la mitad de los 80 años de la historia que Efe está a punto de cumplir y que pertenecen al archivo gráfico de la Agencia, que es "un inmenso legado que custodiamos con orgullo y responsabilidad".

"Son el fruto -ha añadido- del trabajo constante, riguroso y discreto de excelentes profesionales", que demuestran que "Efe emplea nuevos formatos para transmitir sus informaciones por la red" y ha precisado que Efe "mantiene los valores, el talento y la perseverancia que en el siglo XXI hacen de la Agencia una referencia imprescindible frente a la amenaza de noticias falsas, superficiales e interesadas".

Estas fotos "nos muestran cómo España cambió su vieja piel de toro a través de autovías, líneas de alta velocidad y exposiciones universales; y de qué forma nuestros escritores, artistas y deportistas conquistaron el mundo con su talento", ha subrayado.

"Pero también nos recordarán el duro combate que la democracia tuvo que librar contra el terrorismo durante décadas", ha precisado Gosch, para quien "dan fe de ello las imágenes de los atentados de Atocha de 2004 y de la manifestación de estudiantes en repulsa del asesinato de Francisco Tomás y Valiente".

Entre los asistentes han figurado también el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz; el obispo de la Diócesis riojana, Carlos Escribano; el ex presidente de la Comunidad Autónoma riojana Luis Javier Rodríguez Moroy; el ex presiente de la Cámara regional Manuel Fernández Ilarraza; los ex alcaldes de Logroño Tomás Santos y Julio Revuelta; y representantes de distintos estamentos de la sociedad riojana.