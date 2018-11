Actual 19 incluye 11 preestrenos de cine de calidad con trasfondo social

Logroño, 30 nov (EFE).- El festival Actual 19, que se celebrará en Logroño del 2 al 6 de enero, comenzará con un espectáculo cómico itinerante para el público familiar y también incluye en su programación once preestrenos de películas de calidad con trasfondo social.

El director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Eduardo Rodríguez Osés; la concejal de Cultura de Logroño, Pilar Montes; el programador de cine del festival, Félix Abel de la Cruz; y el responsable del Café Bretón, Colo Cortés, han presentado hoy en una rueda informativa el contenido cinematográfico de Actual 19.

El Escenario de Culturas Contemporáneas comenzará el 2 de enero con el pasacalle itinerante Tanque Gurugú, que partirá de la plaza de toros y recorrerá el parque del Ebro.

En este montaje, la compañía Asaco Producciones emplea el humor para abordar la situación que viven los refugiados en la actualidad y la absurdez de las fronteras, ha detallado Rodríguez Osés.

Después, el auditorio de Riojaforum acogerá la comedia musical para un público familiar "Niko, pequeño vampiro", a cargo del grupo navarro Tdiferencia, que propone un espectáculo que combina magia y teatro y aborda valores como igualdad, respeto, prevención de la violencia y tolerancia.

El director general de Cultura ha detallado que habrá 1.250 invitaciones para esta obra "transgresora y divertida", que se podrán retirar desde mañana en la Oficina de Turismo de las Escuelas Trevijano.

Por su parte, Montes ha subrayado que la programación de Actual 19, además de entretener y difundir la cultura, incluye numerosas propuestas para transmitir valores y ser solidarios.

Así, las películas programadas este año tienen un trasfondo social y ponen en valor el papel de la mujer, además, cuatro de los once títulos están dirigidos por mujeres, pero todas tienen "mucha calidad", ha resaltado Abel de la Cruz.

En el teatro Bretón se proyectarán cuatro títulos los días 2, 3, 4 y 5 de enero; la Filmoteca Rafael Azcona acogerá tres sesiones matinales los días 3, 4 y 5; y la Maratón en cines 7 Infantes incluirá otras tres películas la noche del 5 de enero.

La comedia, el drama, la animación, la música, el thriller o el suspense son el telón de fondo de las películas que conforman el cartel, rodadas en Islandia, Líbano, Canadá, Colombia, Rusia, Estados Unidos, Vietnam, Dinamarca, Francia, Polonia y España.

El Bretón acoge el día 2 ?Kona fer í stríd? (?La mujer de la montaña?) avalada por el excelso trabajo de la actriz, Halldóra Geirharðsdóttir, quien ganó el premio a la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid.

Esta cinta islandesa acaba de ser galardonada con el Premio Lux, un galardón que entrega el Parlamento Europeo a las películas que ilustran los valores sociales europeos o la diversidad cultural.

Desde Líbano, cantera de excelentes propuestas, llega la película del 3 de enero: ?Capharnaüm?, dirigida por una directora comprometida, como es Nadine Labaki, quien relata una historia angustiosa, pero con final esperanzador, que ha sido muy apreciada en todos los festivales donde ha estado "y dará mucho que hablar en Actual 19", ha dicho.

?La chute de l?empire américain? (?La caída del imperio americano?), para el 4 de enero, es una comedia irónica y una corrosiva crítica al capitalismo con aspecto de thriller.

La víspera de Reyes, el Teatro Bretón acoge la proyección del largometraje ruso ?Leto?, un sugerente maridaje entre el cine y la música dirigido por Kirill Serebrennikov, ahora mismo en arresto domiciliario, y es una de las sorpresas de la temporada.

La colombiana ?Pájaros de verano?, dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego, cierra el ciclo del Bretón el día 6, está basada en una historia real que explica el origen del narcotráfico en el país sudamericano y es la apuesta de Colombia para los próximos Oscar.

El cine matinal en la Filmoteca incluirá 'Campeones' (3 de enero), con la presencia de los actores Alberto Nieto y Sergio Olmo; ?The miseducation of Cameron Post? (4 de enero) dirigida por la directora de origen iraní- estadounidense Desiree Akhavan; y ?The third wife? (5 de enero), de la vietnamita Ashleigh Mayfair, ganadora del premio RTVE-Otra Mirada.

?Climax?, ?The house that Jack built? y ?Another day of life? cierran el cartel cinematográfico de Actual 19 en el maratón de Cines 7 Infantes en la noche de Reyes.

Por su parte, Cortés ha indicado que el Café Bretón acogerá la décimo cuarta edición del concurso "Sueños en Corto", al que se han presentado 800 cortometrajes, entre los que se seleccionará una treintena que se proyectarán del 2 al 6 de enero.

El ganador recibirá, además del premio en metálico, una estatuilla en bronce de Julio Hontana, ya que cuando se entregó el premio a Javier Fesser hace dos ediciones, el director de "Campeones" echó en falta un pequeño trofeo conmemorativo y entonces los promotores del concurso decidieron incorporarlo al certamen, ha precisado.

Mañana se pondrán a la venta en la Oficina de Turismo todas las actividades del festival, menos los conciertos de gran formato que se han ofertado desde hace varias semanas en internet.