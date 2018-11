La Rioja Sin Barreras exige que se garantice la accesibilidad a las viviendas

Logroño, 28 nov (EFE).- La Rioja Sin Barreras se ha concentrado hoy frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja para exigir que se garantice la accesibilidad a todos los edificios de viviendas y se ponga fin a que algunas personas con discapacidad no puedan salir de sus casas.

El secretario de La Rioja Sin Barreras, Félix Fuertes, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que hay personas que "no pueden salir de casa al tener trabas para salir de ellas" y, por ello, ha asegurado que "no es una exageración" el lema bajo con el que la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y sus entidades han dado a conocer la campaña #Arrestópolis, "Mi casa no es mi cárcel".

Aunque ha reconocido que, a día de hoy, en La Rioja no hay ningún caso de este tipo, ha recalcado que en España hay quien necesita una persona para poder salir de casa y, cuando no existe ese apoyo, está "encarcelada" en su propio domicilio.

En ese sentido, hoy se han celebrado concentraciones en 37 ciudades españolas para reclamar que se modifique la ley de propiedad horizontal y eliminar, así, la actual limitación económica de doce mensualidades de gastos de la comunidad para que sea obligatorio realizar reformas de accesibilidad.

"Hay que cambiar la ley de propiedad horizontal porque existen muchas dificultades para que las propias comunidades de vecinos se acojan a las posibles ayudas", ha detallado Fuertes, quien ha pedido también que no se necesite el 100 por cien de la aprobación de los vecinos para realizar las obras.

Además, han reivindicado ayudas específicas a todas las comunidades vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ya que actualmente solo el 10 por ciento de los edificios que realizan estas obras han obtenido subvención para llevarlas a cabo.

Entre las propuestas realizadas, figura que se prioricen las reformas integrales y las instalación de ascensores o rampas, siempre que sea posible, en vez de optar por aquellas actuaciones que facilitan la movilidad, pero requieren más mantenimiento o la intervención de terceras personas, como pueden ser un elevador o un salvaescaleras.