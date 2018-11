Oposición critica falta de novedades en presupuesto de Desarrollo Económico

Logroño, 27 nov (EFE).- Los grupos de la oposición han criticado hoy la falta de novedades en el proyecto de presupuesto para la consejería de Desarrollo Económico y han considerado que sus cuentas no contribuirán a la creación de tejido económico y de crecimiento del turismo.

Así lo han explicado a EFE los representantes de los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Comisión de Presupuestos del Parlamento regional tras la comparecencia en la misma de la consejera de Desarrollo Económico, Leonor González, quien ha detallado los conceptos de un presupuesto global de 74,55 millones de euros, con un 0,13 por ciento de aumento respecto a este ejercicio.

Frente a estos planteamientos, el Grupo del PP cree que estas cuentas responden a los objetivos de la Consejería y espera su apoyo por otros grupos, en especial por Ciudadanos.

"Parece que estamos en el día de la marmota", ha ironizado la portavoz del Grupo socialista, Sara Orradre, quien ha incidido en que "en una consejería tan importante nos sentimos decepcionados por un presupuesto que no aporta ninguna solución a los principales problemas de La Rioja".

Ha puesto como "ejemplo" el que "al Plan de Industrialización no se destina ni un millón y medio de euros, cuando en 2018 eran 2,3" y eso "demuestra que el Gobierno es incapaz de ver la principal carencia de La Rioja, que es la industrialización" mientras que "en otras áreas de esta Consejería las recetas son las mismas, con partidas que se repiten año a año y no se ejecutan".

En esta misma línea, Natalia Rodríguez, de Podemos, ha considerado "llamativo" que "todas las consejerías aumentan su dotación y esta no lo hace aunque es la que debe fomentar el desarrollo económico".

"Estamos en un ciclo de crecimiento, en el que se debería sembrar para luego recoger cuando estemos peor y no se está haciendo", ha lamentado, al tiempo que ha reprochado a la consejera que "no hay ni una medida estrella, algo que no sea continuista de lo anterior" quizás porque "estamos ante un año electoral y esto no da votos" y "no solo hay que gobernar para eso"

Diego Ubis, de Ciudadanos, también ha reprochado a la consejera el que "después de tres años de retroceso económico, no se aprovechan las herramientas que hay para crecer" porque "llevamos muchos años haciendo lo mismo" y "se prevé seguir así, sin cambios"

Ha considerado que "en turismo tampoco hay una apuesta decidida" porque "en promoción también se han perdido tres años" y "tampoco le auguro mucho futuro a la campaña que se va a iniciar".

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, por su parte, ha considerado que los grupos de la oposición "no tienen consistencia para hablar de recetas en desarrollo económico" porque "parten de un análisis falso de la realidad" y "eso les incapacita para presentar propuestas que convengan a la economía riojana".

"Además, hay que poner a Ciudadanos frente al espejo y preguntar porqué no quieren aprobar en La Rioja medidas incluidas en el presupuesto que sí apoyan en otras comunidades, en concreto la tarifa plana cero a autónomos, que ellos han aprobado en Madrid, Murcia y algo similar en Cantabria, mientras que no lo quieren apoyar en La Rioja y deben explicarlo, aunque creo que es porque piensan en mayo de 2019 (en la cita electoral al Parlamento regional) y no en los riojanos", ha concluido Garrido.