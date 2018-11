Ciudadanos no confía en Galiana y PP le pide no haga peligrar los proyectos

Logroño, 26 nov (EFE).- El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, ha considerado hoy que los planteamientos para 2019 del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, son difíciles de creer, mientras que el PP ha pedido a esa formación que no haga peligrar los proyectos previstos, según su portavoz, Jesús Ángel Garrido.

Ambos han hecho estas declaraciones a EFE tras la comparecencia del consejero ante la Comisión de Educación y Empleo en el Parlamento regional, donde ha presentado un proyecto de presupuesto de su departamento de 328,07 millones de euros.

El portavoz de Ciudadanos ha incidido en la necesidad de reforzar la contratación de auxiliares de conversación en inglés y, respecto a las infraestructuras educativas, ha afirmado que "hoy presentan los mismos proyectos que llevan tres años sin contratarse".

"Se prometió que el instituto Sagasta estaría operativo el próximo curso y las obras van a empezar en 2019 y veremos lo que pasa", ha afirmado, y ha acusado al Ejecutivo de "no querer afrontar de verdad la gratuidad de los libros de texto o de la educación infantil hasta tres años".

Este es, ha concluido, un Gobierno regional que "va de incumplimiento en incumplimiento y no se puede confiar en él".

Frente a este planteamiento, el portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha reclamado a Ciudadanos "que expliquen porqué no quieren para La Rioja las cosas que pide en otras comunidades", como el apoyo a la gratuidad de la educación de cero a tres años.

Además ha afirmado que si no sale adelante el proyecto de presupuestos "hay proyectos (educativos) que se ponen en peligro de forma gratuita" como los de Villamediana, Calahorra o el Instituto Sagasta "con lo que no es sensato no respaldar aquí lo que se apoya en otros lugares", ha concluido.

Para la diputada socialista Emilia Fernández los presupuestos en Educación y Empleo "son difíciles de creer" y "aunque aumenta lo hacen solo por la educación hasta tres años y el instituto Sagasta".

"Además incluyen cosas como el colegio de Los Lirios, que es la cuarta vez que viene, no se contemplan otras como protocolos de dislexia o altas capacidades, y tampoco se defiende bien a la Universidad de La Rioja", ha concluido.

La diputada del grupo Podemos, Natalia Rodríguez, ha criticado que el presupuesto no incluya la contratación de agentes de igualdad o la implantación de la asignatura de coeducación.

Además ha incidido en la falta de explicación de cómo se implantará la gratuidad de la educación hasta tres años de cómo se reforzarán los programas de empleo entre los perceptores de la renta de ciudadanía.