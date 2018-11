Chef Félix Jiménez destaca la pasión por la cocina sobre recursos económicos

Logroño, 26 nov (EFE).- El cocinero alfareño Félix Jiménez, galardonado con una estrella Michelin en 2017, ha destacado hoy la importancia de la pasión por la cocina sobre los recursos económicos para la puesta en marcha de su restaurante Kiro Sushi en Logroño.

Jiménez ha intervenido en el taller "Culinary Action! La Rioja 2018", que se ha celebrado en la capital riojana y en el que también han participado los artífices del restaurante logroñés Íkaro, Carolina Sánchez e Iñaki Murúa, quienes han obtenido una estrella Michelin el pasado día 21.

Cuando el Kiro Sushi abrió sus puertas fue "algo muy especial", ya que costó encontrar cómo financiarlo, lo que "no tiene que ser motivo para tirar la toalla" porque, al final, una empresa apostó por este proyecto, ha señalado Jiménez.

"Siempre y cuando creas en tu proyecto, alguien va a apostar por ti", ha resaltado este cocinero, quien ha añadido que "al principio es duro, vienen muchos pagos, no todo es ilusión y hay una responsabilidad económica que tienes que afrontar", lo que le llevó a vivir, durante un año, en el almacén de su restaurante.

Ha especificado que, para él, trabajar en su restaurante "no es como trabajo" porque le hace "feliz" y tiene "pasión", algo "muy importante" en la cocina porque se transmite al cliente.

La estrella Michelin que obtuvo en noviembre del año pasado le dio una segunda responsabilidad de no fallar a la guía, que se suma a la de no fallar a los clientes, pero, ha indicado, más presión por mejorar de la que se pone a sí mismo no se la va a poner "nadie".

Ha relatado que se inició en el mundo del sushi hace unos quince años, cuando, mientras trabajaba en un restaurante mallorquín, viajó a Japón y conoció a su maestro Yoshikawa Takamasa, en cuyo restaurante "se respiraba disciplina y trabajo".

"Él me empezó a enseñar qué es el mundo del sushi, una filosofía de vida, aprendí de él con las manos y con los gestos, cómo coger y sentir el arroz, que hay que sentir para poder transmitir, si no, estarías haciendo arroz y pescado, nada más", ha subrayado.

Jiménez ha señalado que, a pesar de que existía la barrera del idioma, "en el día a día, con él todo era muy mágico y especial", y, a pesar de que Takamasa le invitó a quedarse a trabajar en su espacio, regresó a Mallorca, lo que fue complicado porque "la versión occidental" de lo que había conocido no era su "camino".

"Tenía claro que quería una barra de sushi pura como la que pude experimentar", ha expresado este chef, quien ha incidido en que tuvo que aprender por su cuenta, algo que se tomó como "un reto personal".

Ha expresado que se mantuvo "fiel a lo que sentía" respecto a abrir su restaurante en la capital riojana, a pesar de que "la gente decía que era una locura, que en Logroño solo hay Calle Laurel y chuletillas", pero "cada uno tiene sus perspectivas y lo mejor es no hacer caso a nadie", que es lo que hizo él para cumplir su "sueño".

Por su parte, Carolina Sánchez, de Ikaro, ha expresado que viajó desde Ecuador a España para estudiar en el Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián, donde conoció a Iñaki Murúa, natural de Laguardia (Álava), y ambos decidieron abrir su restaurante en Logroño bajo el modelo de las "grandes casas".

Ha señalado que han tenido que "cambiar el chip de la gente de aquí", que les pedía "platos al centro", pero ellos los sirven individuales para que "se centren en un solo plato y puedan disfrutar" porque, para ella, "los platos que van al centro se devalúan de alguna forma".

"Hemos tenido la suerte de que, desde que apostamos por ello, nos ha salido bien, hacemos la cocina que queremos y los clientes lo demandan, es lo máximo a lo que podemos aspirar", ha remarcado Murúa.

El "pro" del Íkaro es que hay pocos restaurantes ecuatorianos y, por tanto, "la gastronomía ecuatoriana no la conoce casi nadie", ha apuntado este cocinero, quien ha incidido en que Logroño "andaba cojo de comida internacional", algo que "cada día se amplía más".

El 80 por ciento de la clientela del Íkaro es local, aunque los turistas se incrementan, pero estos tienen un perfil "muy concreto", ya que acuden "a las bodegas y a la tradición riojana", ha concluido.