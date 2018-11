San Martín:no aceptaremos bloqueo a proyectos comprometidos con la ciudadanía

Logroño, 23 nov (EFE).- La concejal de Hacienda de Logroño, Mar San Martín, ha asegurado hoy que el equipo de Gobierno, del PP, "no aceptará enmiendas de la oposición que supongan vetar proyectos que están comprometidos con la ciudadanía".

San Martín ha realizado estas afirmaciones en una rueda informativa para explicar la situación de la tramitación del Presupuesto Municipal para 2019 y la negociación emprendida por el Gobierno con los grupos políticos municipales para su aprobación.

Es una labor, ha dicho, que el Gobierno Municipal encara con el deseo ?de incorporar el mayor número de enmiendas posibles a fin de poder llegar a un Presupuesto con un alto grado de consenso para el próximo ejercicio" porque es "un Presupuesto que tiene que ser el de los logroñeses, no el de un grupo o de otro?.

Ha precisado que, aunque las conversaciones se desarrollan con representantes de las cuatro fuerzas que componen la oposición -PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos (Cs) y PR+- "las posturas son más próximas con Cs y el PR+, al igual que sucedió en los ejercicios anteriores".

Tanto las reuniones mantenidas hasta la fecha, como la experiencia previa y las declaraciones públicas realizadas tanto por el PSOE como por Cambia Logroño, apuntan a que "será difícil un acuerdo con ellos", ha dicho San Martín.

?Con el PSOE -ha indicado- hemos acordado cuestiones relativas al soterramiento o a ordenanzas fiscales pero, a pesar de ello, nunca han votado sí al Presupuesto, así que suponemos que tampoco habrá posibilidad en esta ocasión".

Con Cambia -ha recalcado- "los planteamientos son aún más distantes, aunque también vamos a incorporar enmiendas presentadas por ellos?.

Ha dicho que "la negociación está más abierta a lograr puntos de encuentro con Cs y PR+", con los que "vemos factible acordar por la disposición manifestada y porque la mayoría de sus propuestas ya están contempladas en mayor o menor medida y otras podemos introducirlas en partidas existentes?.

No obstante, ha aclarado que ?podemos negociar pero no aceptamos vetos, ya que hay proyectos a los que no podemos renunciar porque son compromisos que hemos adquirido con los logroñeses y vamos a cumplir con ellos?.

Hay también otra premisa a la hora de modificar el anteproyecto presentado por el Gobierno y es, según San Martín, que "partimos de un acuerdo plenario de bajar los impuestos que determina en buena medida el nivel de ingresos y, por tanto, el de gastos".

"Si los grupos plantean ahora incrementar el gasto corriente -ha indicado- la única posibilidad es obtener más fondos de otras administraciones".

En la actualidad, "la que tiene un Presupuesto viable y en marcha es el Gobierno de La Rioja pero también pende sobre él el anuncio de bloqueo ya formulado por otras fuerzas políticas?.

"Partiendo de estos dos condicionantes -el respeto a los compromisos adquiridos con los logroñeses y el escaso margen en el incremento del gasto con una bajada de impuestos ya aprobada- y en aras a esa transparencia que la sociedad nos demanda a los gestores públicos?, se ha referido con más detalle a la respuesta remitida por el Equipo de Gobierno tanto a Ciudadanos como al PR+.

?De las 85 enmiendas planteadas por Cs, "5 no cabe su aceptación" porque no son aportaciones sino bloqueo de proyectos que son fundamentales en nuestra acción de gobierno y compromisos que los logroñeses están esperando que llevemos a cabo?, ha recalcado.

Se trata de la rotonda de Vara de Rey -que supondría no remodelar la calle San Antón al ser imposible ejecutarla sin regular el acceso desde Vara de Rey-; la plaza de la Paz y la Glorieta -incluidas en el programa de Gobierno y vinculadas también a la rehabilitación del Instituto Sagasta-; el Centro Infanto-Juvenil Ding-Dong o el Corredor Ecológico del Ebro.

Respecto al resto, en Inversiones, ?hay propuestas de modificaciones que sí podemos incorporar porque únicamente suponen incrementar la dotación de partidas ya destinadas a esos fines en el anteproyecto; además, otras nuevas que se suman al Proyecto de Presupuestos", ha indicado..

En lo relativo al gasto corriente, algunas de las enmiendas de este grupo ya pueden aprobarse; mientras que otras, dado el alcance de su importe, quedarían condicionadas a un aumento de los ingresos por aportaciones de otras administraciones, como fruto de una posible negociación dentro de los Presupuestos del Gobierno Regional.

Además, las hay también que ya están previstas aunque no tengan reflejo presupuestario al ejecutarse mediante algún otro instrumento de gestión, ha precisado.

Supuestos similares podrían aplicarse, ha dicho, a las iniciativas del PR+, sobre las que la concejal de Hacienda ha comentado que ?un número importante de ellas tienen cabida en nuestro proyecto presupuestario ya que contiene partidas orientadas a destinos similares?.

Así, ha mencionado actuaciones de mejora de la seguridad vial, de mantenimiento en diversos espacios de la ciudad o planes expresamente dirigidos a jóvenes.

La ampliación del Teatro Bretón y la Casa de las Letras, planteadas por PR+, son cuestiones que "no aceptaremos", ha incidido.

"Hay no obstante", como lo ya señalado respecto a las pretensiones de Ciudadanos, ?otras absolutamente inaceptables para nosotros al suponer eliminar actuaciones como la Casa de las Letras o la ampliación del Teatro Bretón que son firmes compromisos de este Gobierno con los logroñeses?.

San Martín ha aclarado que en el caso del Partido Riojano, PSOE y Cambia, el número definitivo de enmiendas aceptadas se sigue negociando con estos grupos, ?en función de su disposición a apoyar finalmente el Proyecto?.