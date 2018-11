Juristas: las sentencias machistas son la excepción pero frenan las denuncias

Madrid, 23 nov (EFE).- Juristas especializadas en la violencia de género han coincidido hoy en manifestar que sentencias como la del tribunal de la Manada que ha tildado de "maltrato ocasional" una tentativa de homicidio a una mujer son la "excepción", aunque han alertado de que darles "tanta publicidad" las desanima a denunciar.

Ha sido una de las principales conclusiones del "I Foro Efeminista. Violencia de Género: del silencio a la concienciación social (2003-2018)", organizado por la Agencia Efe, que ha reunido a representantes de todos los agentes implicados en esta lucha.

En la inauguración, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha subrayado que "acata pero no respeta" esa sentencia, ya firme, que ha condenado a diez meses de cárcel a un hombre que trató de estrangular a su mujer por considerarlo "maltrato ocasional".

"Acatamos las sentencias porque es nuestra obligación, pero no podemos respetar una que está despreciando en términos de restar valor a lo que le está ocurriendo a la víctima", ha incidido Murillo para censurar que "la víctima siga siendo el foco de la responsabilidad de su propia defensa".

Una resolución que, para la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, es una "excepción".

Y "la excepción no es la regla general, y darle más publicidad contribuye al efecto disuasorio", ha aseverado Martín Nájera, quien ha alertado de que poner el foco en estas sentencias envía "un mensaje de desaliento a las víctimas".

Paralelamente, la fiscal ha querido recordar que el 95 por ciento de las sentencias relacionadas con la violencia sobre la mujer suelen conllevar "penas fuertes y muy altas".

Según la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas (Themis), María Ángeles Jaime de Pablo, los tribunales autores de este tipo de fallos deberían explicarlos a la sociedad, ya que "nadie entiende" el hecho de que un hombre intente asesinar a su mujer y solo pare al escuchar los gritos de sus hijos se salde con 10 meses de prisión.

Aunque la jurista ha considerado "absolutamente desproporcionada a la baja" la pena impuesta, ha mostrado su desacuerdo con la prisión permanente revisable y con el "populismo punitivo".

La jueza titular del juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles (Madrid), Esperanza Fernández, ha reconocido que "a veces" tienen que archivar casos de violencia de género sabiendo que "la mujer está sufriendo", lo que ha achacado a las leyes procesales.

"Hay veces que sobreseo, se lo explico a la mujer y le digo: lo siento, la he creído, pero las reglas procesales son las reglas procesales", ha señalado la jueza, quien, no obstante, ha animado a las víctimas a denunciar cuantas veces sean necesarias.

Pero la comandante de la Guardia Civil Alicia Vicente, miembro de la Unidad Técnica de Policía Judicial de Madrid, ha ido un paso más allá y ha hecho un llamamiento al entorno de estas mujeres y dar la voz de alarma ante cualquier tipo de maltrato o agresión de la que tengan conocimiento.

En este sentido, ha incidido en que las fuerzas y cuerpos de seguridad podrían actuar de oficio ante estas situaciones, pero lamentablemente no pueden hacerlo porque jamás nadie se lo ha comunicado.

A lo que la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha añadido que la violencia machista es un delito que tiene una "dificultad probatoria muy alta", si bien en ocasiones "se mande a casa a una persona que duerme con su asesino".

Soleto ha querido poner encima de la mesa la responsabilidad del Estado en los casos en los que no se ha protegido a las víctimas, como la madre de Castellón cuyas dos niñas fueron asesinadas por su padre en septiembre. "Si el Estado se equivoca, el Estado es responsable. Hay que indemnizar y reparar el daño".

Con todo, ha resaltado que las víctimas hoy "están mucho más protegidas que antes de la ley integral" de 2004.

Viviana Waisman, presidenta de Women's Link, también ha incidido en que las instituciones deben proteger a las víctimas porque "es su responsabilidad", y ha puesto el ejemplo de jueces que no condenan a los agresores porque la víctima "no chilló, no gritó y no se resistió".

Por último, la fiscal del Tribunal Constitucional Teresa Permato ha apuntado a la importancia de la formación para cambiar la mentalidad en la Administración de Justicia y ha pedido incluir la perspectiva de género en todos los procedimiento civiles y penales desde el primer momento.

Durante el foro se ha presentado la web Efeminista, una plataforma informativa para promover la igualdad real, empoderar a las mujeres y conseguir su participación en todos los ámbitos.

Una apuesta que Soledad Murillo ha valorado por la "audacia" de "transformar una agencia de comunicación en un compromiso de igualdad de trato".

"Es el lujo de la excepción", ha enfatizado.

Mientras, el presidente de la Agencia Efe, Fernando Garea, ha defendido "la vocación de defensa de igualdad de la agencia y que se define en la palabra feminista". "La Agencia Efe será una agencia de defensa del feminismo", ha concluido.