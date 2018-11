Equisoain pide disculpas a árbitros y aficionados por su expulsión

Benidorm , 23 nov .- Zupo Equisoain, entrenador del Balonmano Benidorm, se mostró arrepentido tras la expulsión que sufrió el pasado martes en el partido ante Logroño y ha pedido disculpas por su comportamiento a los colegiados, la mesa y los aficionados que acudieron al pabellón.

"Mi comportamiento no es el correcto ni el idóneo. La lié en la pista delante de los aficionados y chicos de la cantera y eso un entrenador no lo puede hacer", lamentó el técnico, quien una vez acabado el encuentro se disculpó con los colegiados y a los miembros de la mesa.

Equisoain fue expulsado de la pista en el segundo minuto del segundo periodo tras protestar de forma airada a los árbitros, invadiendo la pista, una de sus decisiones cuando su equipo dominaba en el marcador (14-13).

El entrenador, que ya había sido amonestado con una tarjeta amarilla, vio posteriormente una roja y otra azul, lo que equivale a un informe escrito en el acta con la posibilidad de una suspensión en los próximos partidos.

"Estaba muy caliente porque en los últimos partidos no habíamos ganado. No supe controlarlo y me descentré, me fui del partido. Hacía muchos años y muchos partidos que no me pasaba esto", comentó el veterano preparador navarro del Benidorm.

Equisoain se expone a una sanción que le podría impedir, casi con total seguridad, estar en el banquillo la próxima jornada ante Anaitasuna en Pamplona, la localidad natal del entrenador del Benidorm.

En el apartado deportivo, el navarro se mostró muy satisfecho por el triunfo ante un rival como Logroño "porque llevábamos tres partidos sin ganar y éste era el día para hacerlo".

"Veremos tras la jornada dónde nos sitúan estos dos puntos", comentó el preparador, cuyo equipo, a falta de que concluya la jornada, es quinto, a tres puntos de la segunda plaza.