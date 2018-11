Martínez resalta que en 2019 habrá 128 millones para abordar reto demográfico

Logroño, 21 nov (EFE).- La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno riojano, Begoña Martínez, ha resaltado hoy que los presupuestos regionales destinarán el próximo año 128 millones para afrontar el reto demográfico, lo que supone 6,83 millones más.

Martínez ha comparecido en el Parlamento de La Rioja para informar sobre los presupuestos de su Consejería para el próximo año, que contará con 10,02 millones de euros, lo que supone el 0,78 por ciento del total del presupuesto regional.

El presupuesto de 2019 de Presidencia aumentará unos 660.000 euros, el 7,1 %, debido al gasto electoral por los comicios municipales y autonómicos de mayo y también por un aumento de la partida de cooperación.

La consejera y también portavoz del Gobierno regional ha recordado a los grupos parlamentarios que este es un presupuesto "con vocación de consenso, que aspira a alcanzar un acuerdo amplio en esta Cámara".

Ha recordado que, por primera vez, los presupuestos han sido elaborados con un enfoque de Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD), de modo que todo su presupuesto, 6,92 millones están conectados con esta medida, lo que demuestra el compromiso de su departamento con la Agenda 2030.

En los próximos días se presentará el primer plan del Gobierno Abierto, ha anunciado, que se completará con otras actuaciones como la renovación del portal web de larioja.org, ayudas públicas para colaboración ciudadana y el primer foro de Participación Ciudadana, entre otras.

En materia de internacionalización, en diciembre se prevé anunciar la I Estrategia Internacional de La Rioja, que incluirá acciones para atraer empresas, consolidar la marca Rioja y mejorar las relaciones de las firmas exportadoras.

Ha agregado que en los próximos meses La Rioja asumirá la representación de las comunidades autónomas en la Comisión Europea, para colaborar en las políticas de participación ciudadana.

La cooperación internacional crecerá el 7,25 % en relación a este año, de modo que La Rioja será una de las comunidades que más dedican a este ámbito, con más de 6 euros por habitante; y a proyectos de cooperación se dedicarán 1,47 millones y otros 120.000 a sensibilización.

Por otro lado, en el área de comunicación continuará el programa "Publicidad con todos", habrá una nueva convocatoria del fondo de medios locales (50.000 euros), se revitalizará la guía digital de la comunicación con una plataforma propia y una aplicación de libre descarga, se impulsará el BOR en "lectura fácil" y habrá nuevas becas de comunicación, con una dotación de 60.000 euros.

Ha recordado que ha solicitado su comparecencia en el Parlamento regional para explicar el IV Plan de Publicidad, presupuestado en 1,7 millones de euros para contratos de difusión y patrocinio y otros 180.000 para creatividad.

Tras la intervención de Martínez, la diputada popular Yolanda Preciado ha resaltado, en declaraciones a los periodistas, que se haya logrado un Gobierno abierto, participativo y colaborativo en los últimos cuatro años.

Ha augurado que habrá aún "más transparencia y más participación" en beneficio de los ciudadanos, ya que se ha logrado abrir la Consejería al resto de la comunidad autónoma, además de afrontar el reto demográfico.

La diputada socialista Sara Oradre ha alabado que se haya decidido desarrollar medidas para recuperar la memoria histórica y las iniciativas a favor de la transparencia, la comunicación y la publicidad institucional, áreas en las que "se ha trabajado bien en los últimos años".

Sin embargo, ha lamentado que "se vincule continuamente este presupuesto a los ODS", que son "muy loables", pero ha puntualizado que es algo que no tiene relación con "una posible enmienda a la totalidad" por parte de los grupos.

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Natalia Rodríguez ha criticado que "al PP se les llena la boca hablando de España, pero no tienen voluntad para trabajar en red con otras comunidades en asuntos como la despoblación rural, las infraestructuras, el desarrollo económico o la vertebración".

También ha censurado que, a pesar de que la consejera "habla de un gobierno más abierto, participativo e inclusivo", no se ha tenido en cuenta la perspectiva de género de una manera transversal.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs), Diego Ubis, se ha felicitado por el anuncio de una oficina de proyectos empresariales para Europa, que se planteó hace tres años.

Ha cuestionado la "falta de negociación" del Gobierno sobre los presupuestos y ha concluido que "no se puede venir a última hora" con un documento "como si fueran lentejas, si quieres las comes, y si no, las dejas".