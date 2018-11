Ceniceros: me preocupa que muchos del espíritu de Ermua miren a otro lado

Logroño, 21 nov (EFE).- El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha afirmado hoy que no le preocupa que "Bildu, ETA y el nacionalismo radical quieran blanquear el terrorismo", sino que "muchos de los que estuvieron en el espíritu de Ermua miren hacia otro lado".

Ceniceros ha pronunciado estas palabras en la apertura de las I Jornadas sobre Terrorismo "El relato del terrorismo en España: una visión global", organizadas por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja (UR), la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación-Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

El presidente del Gobierno ha expresado la sorpresa que le causó la pasada semana "comprobar cómo unos jóvenes menospreciaban a José Antonio Ortega Lara" -funcionario de prisiones que fue secuestrado por ETA- por lo que se ha preguntado: ¿Qué hemos hecho mal?".

Ha expresado su convencimiento de que las instituciones no solo deben "arropar a las víctimas y proporcionarles los medios que contribuyan a su recuperación, sino también "hablar abiertamente de justicia, reparación, derechos humanos, dignidad, memoria y mostrar nítidamente a la sociedad dónde está la verdad de todo lo sucedido".

A este respecto, ha indicado que suceden algunas cosas que pueden tener relación, como que "gobiernos e instituciones cuestionen las leyes que no les gustan".

También ha reprobado que "se llame abiertamente a la población a la desobediencia del marco legal, que se justifique de manera cínica la trayectoria de una banda terrorista o la eliminación del delito de injurias a la Corona y a los símbolos del Estado".

"Me dolería que nuestra sociedad pierda terreno frente al relativismo moral en relación con las víctimas del terrorismo", ha manifestado.

Ha enfatizado que "el 'espíritu de Ermua', generado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, no tenía contenido político y jamás habló de venganza, simplemente pretendía defender nuestra democracia y nuestra libertad frente al fanatismo y la violencia".

"No me preocupa que Bildu, ETA y el nacionalismo radical quieran blanquear el terrorismo, me preocupa que muchos de los que estuvieron con nosotros en el espíritu de Ermua, miren hacia otro lado", ha declarado.

Por ello, ha dicho que "el Gobierno riojano seguirá apoyando a las asociaciones y desarrollando el programa Testimonio directo de las víctimas en los colegios, aprobando leyes de reparación y apoyo a las víctimas del terrorismo, y manteniendo un posicionamiento institucional claro y rotundo a favor de la dignidad de las víctimas y en contra de cualquier intento de blanqueo del terrorismo".

La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha recordado cómo "hace siete años que la sociedad española recibió la recompensa de la paz tras décadas mirando de frente al horror".

"Siete años después seguimos conservando muy vivo el sincero y emotivo homenaje a todas y cada una de las víctimas de aquel terrorismo", ha dicho Gamarra.

La única voz que, "a día de hoy, sigue sonando al unísono, alta y clara, es la del apoyo a las víctimas, a sus familias, a sus amigos; y -en general- la de una sociedad que se enfrentó a la brutalidad y a las salvajadas de quien únicamente ha esbozado un interesado y sesgado perdón a medias".

Gamarra ha manifestado que "es imposible que la sociedad española pueda conceder su indulto a quien hoy día, y a pesar de una obligada e impuesta rendición basada en su propia debilidad, no ha mostrado remordimiento, pesadumbre, ni pena por el dolor causado".

"Tampoco hay espacio para el olvido -ha continuado comentando- porque, sinceramente, no queremos olvidar; ni las nuevas generaciones de este país se merecen crecer sin conocer un relato en el que solo existen héroes y asesinos".

También ha puesto en valor la importancia de mantener vivo el relato de las víctimas, la verdadera y única historia que existe de esta cruel, atroz y amarga historia tal y como se ha podido escuchar hoy, durante estas jornadas, por parte de los propios afectados.

Gamarra ha incidido también en la relevancia de estas jornadas, "que cumplen perfectamente con el objetivo de la convivencia. Porque debemos luchar con ahínco por un presente y un futuro de convivencia; que es necesario alimentar día a día para que se asiente robusto, para que madure saludable, sin debilidades, sin concesiones y, desde luego, sin olvido".