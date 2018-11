PP confía en que presupuesto se apruebe con enmiendas parciales de oposición

Logroño, 20 nov (EFE).- El PP confía en que los presupuestos se aprueben tras la inclusión de enmiendas parciales de la oposición, que no se plantea presentar unos presupuestos alternativos, a pesar de las enmiendas a la totalidad anunciadas por Podemos y Ciudadanos (Cs).

Los portavoces de los grupos parlamentarios han hecho declaraciones a los periodistas tras la comparecencia del consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, quien ha presentado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja para 2019 en la Comisión de Presupuestos de la Cámara regional.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha subrayado que estos presupuestos "no admiten enmienda a la totalidad", pero el PP "pondrá toda la carne en el asador para llegar a acuerdos" con la oposición que redunden en beneficio de los riojanos".

Así, ha reconocido que estos presupuestos "se podrían mejorar" si se incluyen las demandas de los grupos de la oposición.

Garrido ha recalcado que estos "son los presupuestos que necesitan los riojanos", porque van a servir para seguir consolidando el crecimiento económico y también el aumento del empleo, con 8.000 activos más y 5.800 desempleados menos esta legislatura según la EPA.

Estos presupuestos contribuirán a "generar riqueza y crear empleo", y además, "tienen una gran carga social, al estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible por primera ocasión".

Ha calificado como "medida estrella de apoyo a las familias" la gratuidad de la educación de dos a tres años, además de un incremento de plazas asistenciales para personas mayores.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Ocón, ha recalcado que estos presupuestos son idénticos a los de 2016, 2017 y 2018 y todos estos años han errado las previsiones de crecimiento para la comunidad, por lo que ha augurado que a "mismas recetas, mismos resultados".

En cuanto al crecimiento del déficit, desde 2016 se habla de que La Rioja va a reducir su endeudamiento neto, y en relación al cumplimiento de la regla de déficit ha justificado que "se debe a que el Gobierno regional no ejecuta sus partidas de inversión".

"No son unos presupuestos creíbles", ha insistido Ocón, quien ha detallado que su grupo escuchará a los consejeros en sus comparecencias, por lo que "por cortesía parlamentaria", ha pedido una prórroga al plazo de presentación de enmiendas, que acababa el próximo viernes 23, antes de decidir si la presenta una enmienda a la totalidad.

Además, ha lamentado que hasta ayer no se colgó en la página web del Gobierno de La Rioja el presupuesto con todas las partidas detalladas por secciones.

Para la diputada de Podemos Natalia Rodríguez, los presupuestos para 2019 "ya nacen muertos", porque "su razón de ser no es mejorar la vida de los ciudadanos de esta región, sino ganar unas elecciones".

"Quienes han sido capaces de entenderse durante tres años porque representan prácticamente lo mismo, han decidido hacer un numerito porque hay elecciones a la vuelta de la esquina y eso nos resulta intolerable", ha criticado, en alusión a los acuerdos alcanzados entre PP y Cs en los tres últimos presupuestos.

"Los riojanos no nos merecemos gobernantes tan irresponsables, porque no se puede anteponer el juego político a los intereses de aquellos a los representamos", ha insistido Rodríguez.

Ha recordado que Cs, "la pasada primavera, sin que hubiese unos presupuestos a los que oponerse, ya anunció que retiraba su apoyo al PP", algo que ha considerado "vergonzoso".

En cuanto a los gastos del presupuesto planteado por el Gobierno regional, "se sigue haciendo hincapié en la austeridad, en el cumplimiento del déficit y no responde a las necesidades de los ciudadanos, sino al pago de deuda que tiene con los bancos".

El Grupo de Podemos La Rioja presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos, ha recordado, pero también por "cortesía parlamentaria" escuchará al resto de consejeros.

Por su parte, Ubis ha recalcado que su grupo no cree en estos presupuestos y está "cansado de anuncios vacíos, falsas promesas y castillos en el aire" por parte del Gobierno regional, que incluye unos proyectos que "después no se concretan".

Así, ha citado la gratuidad de la educación de dos a tres años, anunciada para el curso 2019-2020, por cuya implantación ha dicho que ha preguntado varias veces pero "no se ha concretado nada" sobre un estudio "serio y concienzudo sobre esta medida".

Tampoco se ha avanzado en el segundo año de la tarifa plana para los autónomos, ha dicho, por lo que ha opinado que la tarifa cero incluida en los presupuestos de este año "es una forma de engañar a los riojanos, que no se lo merecen".

También ha respaldado la petición del PSOE de ampliar el plazo para la presentación de enmiendas, porque "el Gobierno riojano ha tenido tres años para rectificar, pero siguen anclados en lo mismo de siempre".

Ubis ha subrayado que su grupo no se plantea presentar unos presupuestos alternativos en la enmienda a la totalidad y ha recalcado que "si el PSOE pretende presentar unos presupuestos alternativos tendrían que negociarlos con el resto de grupos".

"Hay muchos aspectos en los que estamos en las antípodas con el PSOE, como en materia fiscal", por lo que cree que "se tendría que abrir un proceso de negociación", que no cree que se inicie "a estas alturas", porque "no es sencillo", y ha reconocido que "a día de hoy no ha habido ningún acercamiento".