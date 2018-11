Baena lamenta que el PSOE y Podemos impidan eliminar barreras lingüísticas

Logroño, 19 nov (EFE).- El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) La Rioja, Pablo Baena, ha lamentado hoy que el voto en contra del PSOE y Podemos con los nacionalistas en el Congreso ha impedido que prosperase la propuesta de su partido de eliminar las barreras lingüísticas en el acceso a la función pública.

En una nota, Baena ha explicado que se trata de la proposición de Ley que Cs registró en la Cámara Baja en el mes de septiembre para garantizar el acceso y la promoción en el empleo público sin necesidad de certificados lingüísticos ya que las lenguas cooficiales deben ser un mérito, pero no deben servir para excluir en una oposición.

"Los años de pasteleo del PSOE y PP con los nacionalistas han provocado una situación anómala en nuestro país, ya que hay lugares donde no se garantiza el castellano como lengua vehicular en la educación y se discrimina a opositores y funcionarios porque se han levantado barreras lingüísticas", ha recordado.

"En Ciudadanos creemos que poder trabajar en cualquier lugar de nuestro país es un derecho y que el conocimiento de las lenguas cooficiales no sea una barrear de entrada, sino un mérito", ha asegurado.

La proposición de Ley fue debatida en septiembre y PSOE y Podemos votaron en contra, apoyando así a la discriminación a los riojanos que están opositando y a los funcionarios de La Rioja que deseen promocionarse.

"Esta situación provoca que enfermeras y enfermeros que terminan su diplomatura en La Rioja tengan que empezar a tachar ciudades y comunidades autónomas con lenguas cooficiales porque no van a poder trabajar allí por la barrera en forma de certificado lingüístico que han levando el PSOE y los nacionalistas", ha afirmado Baena.

Situación similar se produce en zonas como Baleares, ha agregado, en las que hay un déficit de profesionales sanitarios porque no pueden acceder a esos puesto de trabajo quienes no tienen un certificado lingüístico determinado.

"Tengo claro que si me van a operar lo importante no es tener un certificado lingüístico, sino que me salven la vida", ha asegurado Baena.

"En La Rioja hay excepcionales profesionales que están siendo discriminados en otros lugares de nuestro país y que podrían estar cubriendo esas plazas que se quedan desiertas", ha concluido.