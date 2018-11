El PSOE se niega a apoyar el Presupuesto regional al no tener "itinerario"

Logroño, 15 nov (EFE).- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concepción Andreu, ha afirmado hoy que su grupo "mirará la letra pequeña" del Presupuesto de La Rioja para 2016, aunque ha anunciado que, tras una primera valoración del mismo, se niega a apoyarlo porque "no tiene itinerario ni objetivos concretos".

Andreu, en una rueda informativa, ha realizado un análisis político de las cuentas regionales de la comunidad autónoma para el próximo año, que ayer, día 14, presentó el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros.

El PSOE, ha precisado, está de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, que el Gobierno ha vinculado a estos presupuestos, pero hay medidas vinculadas a los mismos, como lo referente a la salud y el bienestar, que el PSOE entiende que se presupuestan a costa de "incrementar la sanidad privada".

Ha añadido que el PSOE también está de acuerdo con la importancia de apoyar el empleo, como figura en el objetivo 8, pero lo que subyace en su enunciado son "palabras bonitas porque, en el fondo, no tiene ni pies ni cabeza" porque para crear empleo hace falta crecimiento económico y un plan de industrialización, ha dicho.

La portavoz socialista ha recalcado, además, que las previsiones de distintos organismos indican que La Rioja es la comunidad con menor crecimiento económico, por cuarto año consecutivo y para crear empleo, ha dicho, es preciso crecimiento económico e industrialización.

El PSOE tampoco da credibilidad al aumento del 10 por ciento en la inversión, anunciada en el presupuesto, porque en el anterior, "solo se han ejecutado un 40 % de las inversiones presupuestadas", ha proseguido la portavoz socialista.

En el apartado de los ingresos, el PSOE entiende que en el presupuesto subyace la ideología del PP de "más apoyo a la educación y la sanidad privada, así como apoyar a los que más tienen".

Ha puesto como ejemplo el anuncio de supresión del impuesto de patrimonio, que supondrá, según sus datos, dejar de ingresar unos 15 millones de euros, que se podrían destinar, ha precisado, a reforzar la sanidad pública.

El PSOE tampoco está de acuerdo con el anuncio de reducir el impuesto de actos jurídicos documentados -vinculado, por ejemplo, a las hipotecas- y de supresión progresiva del mismo, cuando el Gobierno central socialista ha implantado la medida de obligar a la banca a abonarlo.

"Para quién gobernamos, para las rentas más altas y para la banca o para la clase trabajadora?", se ha preguntado Andreu.

Otro de los escollos que los socialistas ven en el presupuesto regional para apoyarlo es la dotación de 1,4 millones de euros al plan de industrialización, frente a los 2,34 millones presupuestados en el de 2018.

Los socialistas, ha recalcado, también consideran "importante" reforzar las políticas industriales, que, según ha explicado la portavoz, no se aprecian en el presupuesto al nivel que el PSOE entiende que debe hacerse.

Andreu ha recalcado que este presupuesto "no da más que recetas fracasadas", cuando cree que "debiera de ser una oportunidad para esta comunidad autónoma", por lo que, aunque no ha anunciado una enmienda a la totalidad porque es algo que tendrá que analizar después de ver "la letra pequeña", no lo apoyará.