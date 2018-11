CCOO alerta del cierre parcial de los centros de CAISS en Nájera y Cervera

Logroño, 15 nov (EFE).- El sindicato CCOO de La Rioja ha denunciado hoy la intención de la directora de la Seguridad Social en La Rioja, Purificación Varona, de cerrar parcialmente los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Nájera y Cervera del río Alhama.

La previsión es que, durante unos seis meses, los centros atiendan al público un solo día a la semana, coincidiendo con los periodos de vacaciones, debido a la falta de personal en las oficinas de Calahorra y Logroño, ha asegurado CCOO en una nota.

El Sector de la Administración del Estado de la FSC de este sindicato ha alertado sobre la falta de personal en todas las oficinas de la Seguridad Social, principalmente en los CAISS, y "la situación de estrés" que sufren sus trabajadores para poder llevar a cabo su trabajo.

"Debido a una mala política de personal, además de los compañeros, son los ciudadanos los que se van a ver perjudicados con esta medida", ha asegurado, ya que tendrán que desplazarse a Logroño, Haro, Calahorra o Arnedo, dependiendo de la cercanía, con el consiguiente gasto en dichos desplazamientos y la acumulación de tareas que va a acarrear en los centros a los que se desplacen.

Esta situación no es algo pasajero, ya que a la elevada media de edad de los empleados públicos en Seguridad Social, hay que sumar la escasa convocatoria de plazas en la oferta de empleo público, con lo que en un período no muy largo de entre 5 y 8 años, si no se pone remedio, la plantilla se va a ver mermada en unos porcentajes muy altos, ha vaticinado.