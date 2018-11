PSOE retira alusiones al euskera en sus enmiendas a la reforma del Estatuto

Logroño, 14 nov (EFE).- El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha anunciado hoy que su grupo parlamentario va a retirar las tres referencias que hace al euskera o vascuence en las enmiendas que ha presentado a la reforma del Estatuto de Autonomía riojano.

En una rueda de prensa, Ocón ha justificado esta decisión en "dejar sin excusas al PP para intentar enfrentar a los riojanos mintiéndoles, que es lo que han hecho desde el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, hasta el último cargo de su partido".

Además, el líder de los socialistas riojanos ha recalcado que el PP ha montado esta "polémica" para "construir una excusa con la que oponerse a todo lo que propone el PSOE en esta reforma del Estatuto".

En sus enmiendas, el PSOE riojano planteó que La Rioja considere "la lengua española y el euskera como un elemento esencial de su acervo histórico y cultural, constituyéndose, así, como lugar de encuentro de todas las lenguas españolas".

En otra enmienda detalló que corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia exclusiva en investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado, "prestando especial atención a la lengua castellana y al euskera por ser originarias de La Rioja y constituir parte esencial de su acervo cultural".

También presentó otra enmienda al preámbulo del Estatuto, en la que señalaba que el reconocimiento mundial de los vinos de Rioja y la referencia del Monasterio de San Millán de la Cogolla como "lugar donde emerge la lengua castellana y también el vascuence o euskera", determinan "una labor de atención y protección".

Ocón ha explicado que esta tarde comienzan en el Parlamento de La Rioja los trabajos de la ponencia legislativa para tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía, que se desarrollará en cuatro sesiones: hoy, mañana, el viernes 16 y el lunes 19, una premura que ha rechazado por considerarla "sorprendentemente acelerada".

Ha recalcado que su grupo va a trabajar "intensamente" para conseguir una "reforma completa" del Estatuto de Autonomía, a través la modificación de muchos artículos, y apoyará las propuestas de otros partidos si están de acuerdo con esas reformas.

"Me he cansado de explicar que las enmiendas socialistas pretenden contribuir a la convivencia de todos los españoles, y en este asunto solo se puede mentir cuando se conoce la verdad, y el PP la conoce, pero no le ha importado mentir porque ha montado una polémica absolutamente falsa mintiendo sin parar", ha recalcado en referencia a esas enmiendas relacionadas con el euskera.

"Desde que el PP hablaba de su financiación y de sus sobres en B no le había oído mentir tanto en tan poco tiempo como esta vez", ha agregado.

El secretario general del PSOE riojano ha dicho que no va a "consentir" que se "manche el nombre de La Rioja y se introduzca en debates electorales de carácter nacional, con la caradura que lo hizo ayer el presidente del PP, Pablo Casado, porque saben que están mintiendo".

Si la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía, que tendrán defender los parlamentarios riojanos en el Congreso de los Diputados, no es "una reforma completa", ha subrayado que "el único responsable" será José Ignacio Ceniceros.

También ha opinado que será Ceniceros el responsable de que La Rioja se quede en "el furgón de cola" y que sea la única comunidad que no reforme su Estatuto.

Por tanto, ha exigido a Ceniceros que "deje de crispar y de mentir" porque la única aportación que había respecto al euskera era "simplemente traer un hecho histórico que existe en La Rioja, que es el nacimiento de esta lengua y del castellano en el monasterio de San Millán de la Cogolla".

"Tal vez nos podríamos haber explicado mejor", ha reconocido Ocón, en alusión a la polémica de los últimos días, ya que se les acusó de querer equiparar el castellano con el euskera en La Rioja.