Las exportaciones de vino europeo a Canadá suben un 18 % con el CETA

Logroño, 14 nov (EFE).- Las exportaciones del vino europeo a Canadá se han incrementado un 18 % en un año con el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA, ha afirmado hoy a Efe el representante de la Delegación de la Unión Europea en España, Jochen Müller.

Müller ha participado en Logroño en una jornada organizada por la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja y la Delegación territorial del ICEX sobre CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá".

El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, ha asistido a la apertura de la jornada, junto al presidente de la Cámara de Comercio, Jaime García-Calzada; la consejera comercial de la embajada de Canadá en España, Karen Kennedy; y el director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, José Luis Lapuente.

Müller ha explicado que el CETA, que lleva un año en vigor, ya está dando resultados positivos, dado que las exportaciones europeas a Canadá han subido un 12 % en un año.

Esos crecimientos, ha dicho, son importantes en algunos sectores, como las frutas y hortalizas, partes de automóviles y cítricos, junto a otros importantes para la Rioja, como el vino, donde las ventas europeas a Canadá ya han subido un 18 % en el primer año de acuerdo, por lo que "el balance es muy positivo".

También ha señalado que el CETA demuestra que "los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea en nombre de sus Estados miembros parecen funcionar", de acuerdo con ese incremento de las exportaciones.

Ha recalcado que este acuerdo ha ayudado a combatir muchos "mitos" que en el debate de Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) surgieron, como que iban a estar "inundados" por carnes tratadas con hormonas, que se iba a privatizar la sanidad o el agua.

"Cosas que nosotros en su día llamamos mitos y que ahora podemos demostrar que no han ocurrido", ha subrayado, por lo que "estamos contentos porque hemos demostramos que no hemos mentido y que siempre respetamos la normativa europea, así como que no vamos a bajar, a través de acuerdos, los estándares laborales, medioambientales ni sanitarios".

Además, en alusión al Brexit, "hemos demostrado -ha dicho- que los europeos, cuando vamos juntos, somos fuertes y podemos negociar buenos acuerdos, que abren más oportunidades".

Ha puesto como ejemplo el acuerdo ya firmado con Japón, que entrará en vigor antes del verano de 2019, y ha explicado que se trata de un mercado de 120 millones de personas "con poder adquisitivo muy importante", en donde actualmente hay aranceles muy altos, que van a desaparecer, lo que logrará unas mayores ventas.

Respecto al acuerdo CETA, García-Calzada ha indicado que el mercado canadiense es "muy importante" para La Rioja, ya que, en 2017, las exportaciones a Canadá por parte de la comunidad riojana alcanzaron los 24,72 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 4,83, por lo que la tasa de cobertura es del 511,6 %.

Por su parte, el delegado de Gobierno ha señalado que con este acuerdo "se abre un mercado magnífico para nuestras empresas y ahora tenemos que orientarlas correctamente, hay que salir, abrir puertas y ser competitivos".

La consejera comercial de la embajada de Canadá en España ha calificado este acuerdo como "uno de los más importantes" para su país y ha detallado que comparten "muchos valores" con Europa, por lo que es más satisfactorio.

De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio, Canadá ocupa el puesto número décimo cuarto en la clasificación de países a los que La Rioja exporta productos y el trigésimo sexto en el terreno de las importaciones, por lo que las exportaciones riojanas a Canadá quintuplican a las importaciones de productos canadienses.

Los productos más vendidos por La Rioja a Canadá fueron el vino, calzado, madera y manufacturas, muebles y telas y artículos de materia textil; y las importaciones se centraron, sobre todo, en la madera y manufacturas, hortalizas y máquinas y artefactos mecánicos y sus partes.

Además, en el caso de las exportaciones de vino, Canadá es el séptimo cliente de Rioja, solo superado por Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, China y Suiza.

Este país norteamericano compra el 4 % de todas las ventas de vino de Rioja.

La tendencia de los intercambios comerciales, con los datos de los ocho primeros meses del año, es favorable a La Rioja, dado que las exportaciones alcanzan los 15,88 millones de euros, con un incremento del 15,8 % respecto al mismo periodo de 2017; mientras que las importaciones son de 3,76, con una caída del 11,2%.