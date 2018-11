Grupos debatirán enmiendas al Estatuto tras rechazar PP y CS ponencia

Logroño, 12 nov (EFE).- Los grupos políticos riojanos han decidido hoy iniciar el debate de las 51 enmiendas que se han presentado al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, una vez que ha sido rechazado la creación de una ponencia para ello, con los votos del PP y Ciudadanos.

También han acordado iniciar ese debate de las enmiendas mañana, ya que en la sesión de hoy no han alcanzado un acuerdo sobre la fórmula de votación, han explicado a Efe fuentes del Parlamento regional.

La comisión del Parlamento regional que analiza la proposición de reforma de la Ley del Estatuto de Autonomía se ha reunido hoy para abordar cómo continúa la iniciativa, con el análisis de las enmiendas en una ponencia, que también incluiría la comparecencia de expertos, o con la votación directa de las mismas.

El diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño, quien también preside la comisión, ha abierto la sesión y ha subrayado que su grupo no quiere que el proyecto siga en ponencia, dado que "ya ha habido una durante tres años y no se ha avanzado; y quisimos cerrarla y por eso trajimos a la Cámara una reforma 'express'".

Ha subrayado que no rechaza el trabajo hecho ya en ponencia y ha propuesto que ahora se avance en su propuesta y que en la próxima legislatura, desde junio de 2019, se aborde "una reforma más amplia"; y ha anunciado la intención de Cs, que ha presentado cinco enmiendas, de rechazar las enmiendas del PP, PSOE y Podemos.

Frente a esta postura, el diputado socialista Raúl Díez ha considerado que, actualmente, el texto de la reforma "no tiene el consenso que se merecen los riojanos", por lo que "es necesario convocar la ponencia".

"En primer lugar, hay que corregir el error que se cometió al impedir que comparezcan más expertos", ha dicho, "y, luego, en esa ponencia hay que dejar claro qué es lo que se enmienda porque ahora cada grupo ha hecho propuestas a cosas diferentes", en su caso, con catorce propuestas.

Germán Cantabrana, portavoz de Podemos, grupo que ha presentado nueve enmiendas, ha llamado la atención sobre que si todas las reformas legales que acomete el Parlamento "se hacen mediante ponencia", en este caso, "está más justificado porque es la ley más importante".

"Lo que sorprende es que el grupo que llegó a la Cámara con menos votos -Ciudadanos- haga ahora una imposición para hablar solo tres o cuatro cosas que interesan a su campaña electoral, cuando sabe que luego, en el pleno, necesitarán el consenso de la menos tres grupos", ha concluido.

El portavoz popular, Jesús Ángel Garrido, ha aludido al consenso que ya existe "en cosas importantes" de la reforma "y hay buenos mimbres para lograr acuerdos sin posturas radicales".

Ha asegurado que "no hay problema" en crear una ponencia, aunque para ello ha planteado a Ciudadanos que acepte una con número limitado de sesiones; y, tras conocer que este partido no ha variado su postura, Garrido ha afirmado que "tampoco hay problema en analizar enmienda a enmienda, párrafo a párrafo", las 51 presentadas, 23 de ellas del PP.

Entre esas 51 enmiendas al Estatuto de Autonomía, figuran tres que ha planteado el PSOE, referentes a que La Rioja considere "la lengua española y el euskera como un elemento esencial de su acervo histórico y cultural, constituyéndose, así, como lugar de encuentro de todas las lenguas españolas".

Sobre estas enmiendas y de forma previa al inicio de la comisión de esta tarde, se han pronunciado, en declaraciones a Efe, los representantes de los cuatro grupos parlamentarios.

La portavoz socialista, Concepción Andreu, ha dicho que esas enmiendas "no son ningún problema" porque "solo aluden a las primeras palabras escritas en euskera, que están en La Rioja"; y "no buscan nada más ni crear una confrontación", sino "solo potenciar su estudio", como "el de otras lenguas cooficiales de España".

Sin embargo, Garrido sí cree que es un problema porque "las palabras son importantes" y "es un despropósito poner al mismo nivel al euskera y el español en la máxima norma de La Rioja", dado que "hacerlo es tener un desconocimiento radical de La Rioja".

Cantabrana ha manifestado su apoyo a estas enmiendas del PSOE "en una cuestión en la que el PP no sabe ni de qué habla" porque, "como riojanos, tenemos que defender nuestras raíces y nuestra historia y es innegable que los primeros testimonios del euskera están en San Millán", por lo que "no pasa nada por decirlo y es evidente que eso no supone implantar ese idioma en las escuelas riojanas".

Martínez Flaño ha recordado que "hay que reconocer que esas palabras en euskera aparecieron en La Rioja", pero "eso no tiene nada que ver con la idiosincrasia y la cultura de esta tierra" y "tampoco se puede poner al mismo nivel el idioma vasco con el castellano", por lo que cree que "el PSOE tendría que retirar esas enmiendas".