El PP censura que el PSOE pretenda que el euskera sea algo propio de riojanos

Logroño, 12 nov (EFE).- El portavoz del Grupo Popular Parlamentario de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha censurado hoy que el PSOE pretenda introducir en sus enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía riojano que el euskera es "algo propio" de la región.

Garrido ha analizado esas enmiendas socialistas en una rueda de prensa acompañado por el coordinador general del PP de La Rioja, Diego Bengoa.

Según el portavoz parlamentario popular, las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista para la reforma del Estatuto de Autonomía que tramita la Cámara regional "son el caballo de Troya para euskaldunizar La Rioja".

Por ello, ha emplazado a los dirigentes socialistas riojanos a explicar "si esta operación forma parte de algún acuerdo con los nacionalistas para seguir atornillando al 'okupa' Pedro Sánchez al sillón de La Moncloa utilizando como moneda de cambio a La Rioja".

"Si es así, el PP de La Rioja no lo va a permitir, porque La Rioja no se vende", ha asegurado Garrido, quien ha recalcado que su grupo es "imprescindible" para aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía, por lo que ha transmitido a los riojanos la tranquilidad de que las propuestas de los socialistas "no van a salir adelante".

"Para los socialistas, el euskera forma parte esencial del acervo histórico y cultural de La Rioja, es una lengua originaria de nuestra tierra y San Millán el lugar donde emerge el vasco. Es muy grave, porque afecta a nuestra identidad y a lo que somos. Quien no cree en España no puede creer en La Rioja y, hasta ahora, teníamos pruebas fundadas de que los socialistas no creían en España, ahora comprobamos que tampoco en La Rioja", ha opinado.

Además, Garrido ha detallado que, en las enmiendas del PSOE a la reforma del Estatuto, aparecen otras cuestiones "muy discutibles desde el punto de vista político y también legal como las 50 competencias que el PSOE plantea que La Rioja debería tener de manera exclusiva, por ejemplo, en seguridad; sanidad, salud pública y farmacia; así como en la gestión de la Seguridad Social".

Por su parte, el coordinador general del PP de La Rioja, Diego Bengoa, ha reiterado ese llamamiento a la tranquilidad de los riojanos.

"El Partido Popular va a estar enfrente y no vamos a permitir esta euskaldunización que pretenden hacer en La Rioja, al igual que está sucediendo en Navarra", ha insistido.