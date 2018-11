Cambia Logroño cree que el anteproyecto de Presupuestos tiene cara A y cara B

Logroño, 12 nov (EFE).- El Grupo Municipal Cambia Logroño ha criticado hoy que el anteproyecto del Presupuesto Municipal de la capital riojana para 2019, presentado el pasado día 9, ?tiene cara A y cara B?, ya que ?una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace?.

Así lo ha afirmado hoy el portavoz de este grupo municipal, Gonzalo Peña, en una rueda informativa, en la que ha explicado que el PP les tiene ?acostumbrados? a que exista ?diferencia entre lo que plasman en papel y lo que llevan a cabo?, y ha destacado el carácter ?electoralista? que tienen los aumentos en las partidas de este anteproyecto.

Ha explicado que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, dijo durante la presentación de esta iniciativa que se había desarrollado ?desde el realismo, la responsabilidad y la buena gestión?, ante lo que Peña ha demandado ?seriedad cuando se plantean cuentas?.

Gamarra ?no puede hablar de responsabilidad en inversiones?, puesto que en este apartado ?vuelven a aparecer la Casa de las Letras, el mal llamado Corredor Ecológico del Ebro y la prolongación de la avenida de la Sierra?, que son ?conceptos incluidos desde el principio de la legislatura?.

Respecto al Monte Cantabria, ha proseguido, ?se deja la partida abierta? porque ?no se ha definido de cantidad concreta?, lo que ?hace ver la imprevisión del PP? con este monte.

También ha resaltado que en este anteproyecto la pasarela de Los Lirios ?aparece en plurianuales? y la define como ?una teórica realidad en 2020?, cuando se aprobó para ejecutarse en 2019.

Ha subrayado que el año pasado ?no se llegó a ejecutar el 90 % del apartado de inversiones reales?, y ha añadido que ?está bien aumenta la partida en servicios sociales, pero el año pasado se dejaron sin ejecutar 2,5 millones de euros?.

En la partida destinada al personal ocurre ?algo similar?, con un incremento fruto del ?acuerdo con sindicatos? que llega tras la ?tensión? provocada por el PP y ?justo antes de las elecciones por casualidad?, ha incidido.

?El problema fundamental de los presupuestos es que no abordan un plan de empleo y retorno de empleo para jóvenes, un parque público de vivienda y un plan propio de I+D+i?, entre otras cuestiones, ha remarcado Peña, quien ha anunciado que plantearán estas enmiendas al anteproyecto.

El PP, ha proseguido, ?vende? de forma electoral ?unos ingresos que no son reales, inversiones que no lleva a cabo y partidas que eleva pero que luego no ejecuta para costear la deuda que ha generado?.

Ha concluido que ?para que unos presupuestos se voten tienen que ser consistentes? y ?lo mínimo es que luego se cumplan?, pero ?el PP lleva toda la legislatura sin cumplir los presupuestos?.