Hermoso de Mendoza incide en que "las normas hay que cumplirlas y acatarlas"

Logroño, 9 nov (EFE).- El candidato a las primarias del PSOE para optar a la alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha afirmado hoy que él se ha limitado a cumplir y acatar las normas sobre la el debate con su rival en el proceso, Beatriz Arraiz, que se iba a celebrar hoy y al que esta última no ha acudido.

Hermoso de Mendoza ha comparecido en la Casa de los Periodistas de Logroño a la hora prevista para el debate, junto a la presidenta del Colegio de Periodistas, Ana Castellanos, quien ha explicado que Arraiz les comunicó ayer que hoy no acudiría a este acto.

"Tengo el máximo respeto y consideración por Beatriz Arraiz, que es una compañera valiente y fuerte, con muchos años de trabajo y militancia en el PSOE y en UGT y tengo un gran afecto por ella", ha afirmado Hermoso de Mendoza en el inicio de su comparecencia.

Ha recalcado que, para él, "el espíritu" de unas primarias abiertas "tiene que ver con dialogar, conversar y cambiar puntos de vista" que "además, creo que serían coincidente en muchas cosas aunque hubiera matices diferentes".

"Creo en el debate público y en el diálogo entre personas, y como como militante de base cumplo las normas que me dan", ha afirmado, en alusión a la programación de este debate dictada por el Comité Electoral de Primarias del PSOE.

Ha insistido en que él se "somete" a "lo que me digan" porque "no tengo ningún interés en imponer nada" y "me dijeron que hoy era el debate y a esta hora, y aquí estamos".

Porque está, ha repetido, "dispuesto a debatir cuando sea y en las condiciones que determine el partido".

"Si las normas son estas, hay que cumplirlas y acatarlas", ha recalcado, al tiempo que ha admitido su "sorpresa" por "algunas de las cosas que han pasado".

Por ello ha considerado que "supone" que Arraiz "tendrá sus buenas razones" para tomar su decisión "pero me sorprende" y ha repetido que "está dispuesto a debatir" y "yo, en cualquier caso, iría a aprender, porque ella lleva tiempo en el Ayuntamiento".

Hermoso de Mendoza ha dedicado gran parte de su comparecencia a la ausencia de Arraiz en el debate -principalmente por las preguntas de los periodistas- pero él mismo ha incidido en que no quiere "perdernos en cosas que tienen menos importancia".

Así, ha desgranado los principales "ejes" de su candidatura, que presenta "un proyecto ambicioso" en el que busca "unir a la gente que quiere un logroño mucho mejor" empezando "por los más de mil trabajadores del Ayuntamiento".

Ha abogado por "dar un aliento a la creación económica en Logroño" una ciudad a la que, a su juicio "necesitaría cincuenta mil personas más" y para eso "tenemos que hacer que todos los barrios se completen y se llenen".

"Una ciudad inteligente no lo es tanto por poner sensores, sino por atraer a ella a gente inteligente, en especial a los jóvenes que se han ido", ha afirmado y ha incidido en que quiere promover "una ciudad que cuida a la gente, en la que merezca la pena vivir".

También aspira a liderar una ciudad "más cuidada y vivible" y para ello se ha marcado el reto de que Logroño aspire al título de Capital Verde Europea, una calificación que hace años logró Vitoria y que sirvió "para hacer una ciudad más limpia, verde, integrada y ordenada" algo que él quiere para Logroño.

"Ese objetivo es algo que buscó pensando en la mayoría de los ciudadanos y en los chavales, para dejarles un Logroño más limpio y ordenado" en el que, como ejemplo concreto "todos los carriles bici estén conectados" y en al que "haya menos ruido".

Por último, Hermoso de Mendoza ha hecho un llamamiento a participar en el proceso de primarias "en el que cualquier simpatizante puede votar" y por ello "me gustaría que toda la ciudad participe, porque eso mejora la calidad de la democracia".

Por otro lado, tras esta comparecencia, la Asociación de la Prensa de La Rioja ha emitido un comunicado en el que explica, por un lado, que como entidad, no le corresponde valorar la situación interna de un partido político, "pero sí reitera su ofrecimiento del Centro de Prensa como el lugar idóneo para el debate".

Por ello inciden en que si los candidatos a las primarias del PSOE a la alcaldía de Logroño deciden una nueva convocatoria para exponer su modelo de ciudad, ponen a su disposición la Casa de los Periodistas.

La Asociación de la Prensa de La Rioja "quiere mantener su papel de defensora del Derecho a la Información de los Ciudadanos" explican, y consideran que sus instalaciones son "un lugar neutral, un espacio para el encuentro y también para la discrepancia y el marco idóneo para este tipo de debates".