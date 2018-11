Arraiz asegura que no aceptará imposiciones de ningún tipo en debates

Logroño, 9 nov (EFE).- La candidata a las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha asegurado hoy que no aceptará "imposiciones de ningún tipo" en los debates que puedan celebrarse durante este proceso.

Arraiz ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras no asistir al debate que estaba previsto hoy en la Casa de los Periodistas y al que sí ha acudido el otro candidato en este proceso de primarias, Pablo Hermoso de Mendoza.

"Los reglamentos y la lógica ponen de manifiesto que es necesario cualquier tipo de conversación previa a la hora de organizar un debate de este tipo, algo que no ha ocurrido en ese caso", ha apostillado Arraiz, quien no ha acudido al debate al entender que no se había consensuado la fecha y para "garantizar el principio de igualdad", que se producía después de que ayer, por la tarde-noche, ella interviniera en el pleno municipal, donde es portavoz de su partido.

Ha reiterado su ofrecimiento a organizar cualquier tipo de debate en los dos candidatos a las primarias del Ayuntamiento de Logroño, "siempre y cuando haya una conversación previa"; y ha dicho que ha puesto en conocimiento de la Comisión Regional y Federal de Garantías del PSOE esa propuesta de debate, que, en su opinión, debería ser abierto a los militantes y a la ciudadanía.

Además, ha indicado que la fecha de las primarias es el 25 de noviembre, por lo que "se puede hacer más de uno, pero siempre con conversación previa, que no tiene que ser muy extensa".

La Comisión de Garantías Electorales del PSOE La Rioja acordó ayer elevar a la Federal lo relacionado con el debate previsto hoy, una vez que, el pasado día siete, aprobara la celebración de este encuentro, cuya fecha conocieron ambos candidatos al mismo tiempo y decidiera que la celebración del pleno municipal el día anterior no puede ser una causa para modificar el debate de la jornada siguiente.