Sáinz espera que primera la lealtad a Logroño para aprobar los presupuestos

Logroño, 7 nov (EFE).- El portavoz del equipo de Gobierno local de la capital riojana, Miguel Sáinz, ha afirmado hoy que espera que prime "la lealtad a Logroño" para que el resto de grupos municipales, y, en concreto, el de Ciudadanos (Cs), aprueben los Presupuestos del Consistorio de 2019.

Sáinz, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que el Gobierno municipal ultima el anteproyecto de los presupuestos de 2019, que se presentará a los grupos de la oposición.

Ha añadido que sabe que desde Cs se han establecido unas condiciones de negociación y, aunque no las conoce "en detalle", no espera "sorpresas", sino que estas vayan en la línea de culminar proyectos en los que ya se trabaja, por lo que confía en que "no haya dificultad" en la aprobación de estos presupuestos.