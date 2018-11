Ciudadanos tiene 6 exigencias para negociar el presupuesto de Logroño de 2019

Logroño, 07 nov (EFE).- El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en Logroño ha exigido hoy al equipo de Gobierno local la licitación conjunta del proyecto y obra de la pasarela de Los Lirios en 2018 como condición previa para negociar los Presupuestos de 2019.

Así lo ha afirmado el portavoz de este grupo municipal, Julián San Martín, en una rueda informativa, en la que ha explicado que esta demanda se une a otras cinco que tienen el objetivo de ?mejorar la ciudad y la vida de logroñeses?.

Ha señalado que los Presupuestos municipales de 2018 contaban con una partida destinada al inicio de las obras de construcción de la pasarela de Los Lirios, por lo que solicita que se liciten tanto el proyecto como la obra.

San Martín ha indicado que otra condición ?para poder sentarse a negociar? es la firma del Convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y la Junta de compensación de Ramblasque para construir un vial en Avenida de la Sierra.

Además, ha solicitado incluir las conclusiones del estudio de ocio no estratégico en el expediente de la Ordenanza de Terrazas antes de tramitarlo, ya que el ?no tiene sentido? que esta normativa ?no tenga en cuenta el informe que habla del ruido de ocio?.

La licitación de las obras de remodelación del paseo de las 100 Tiendas en 2018 es otra de las demandas de este grupo municipal, un ?acuerdo? que ya se contemplaba en los Presupuestos de este año, para los que se acordó remodelar el mobiliario urbano y los accesos a esta zona, ha especificado.

También ha destacado que se debe abrir el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) con un presupuesto asignado en enero del 2019, puesto que hay una directora contratada que cuenta con un proyecto que, para desarrollarse, necesita una dotación económica.

Ha resaltado la exposición pública del plan de viabilidad del Mercado de San Blas en diciembre de este año para que este espacio cuente con ?un gerente profesional? como la última de estas condiciones, que, según ha dicho, ya se han comunicado a la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, y al resto del equipo de Gobierno municipal.