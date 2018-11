Los Best of Turismo del Vino Bilbao-Rioja 2019 optan al Internacional

Logroño, 7 nov (EFE).- Los Best of Turismo del Vino Bilbao-Rioja 2019 optarán al Best Of Internacional, que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino.

En esta ocasión, optan al premio, en representación de Bilbao-Rioja, la Bodega Bohedal, el Tren del Vino y el festival de música MUWI, en La Rioja; así como la Ruta de Bodegas de Villabuena de Álava.

En una nota, los organizadores de los Best of Turismo del Vino Bilbao-Rioja han añadido que la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino anunciará mañana, día ocho, los proyectos galardonados con el premio Best Of Wine Tourism internacional.

El galardón se concederá a los destacados por el jurado internacional de entre los galardonados previamente en cada una de las diez grandes capitales mundiales del vino.

El presidente del Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, Juan Mari Sáenz de Buruaga, participa en la asamblea general de la red, junto a una delegación de las organizaciones y empresas que lo promueven.

Los Premios Best of reconocen la excelencia y la innovación en las categorías de alojamiento; restaurante; arquitectura, parques y jardines; arte y cultura; experiencias innovadoras de turismo vitivinícola; servicios de turismo vitivinícola; y prácticas sostenibles de turismo vitivinícola.

La Red agrupa a diez capitales vinculadas a regiones vitivinícolas de prestigio internacional, como Adelaide (Australia meridional), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Dentro de la Red se integra el Comité Bilbao-Rioja, formado por las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y La Rioja; el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.