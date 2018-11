Thiagus Petrus: "Considero al Logroño como mi segunda casa"

Barcelona, 6 nov (EFE).- El lateral izquierdo brasileño Thiagus Petrus, fichado está temporada por el Barça Lassa, considera especial enfrentarse al BM Logroño, equipo en el que se dio a conocer en Europa.

Petrus aseguró que "después de haber jugado casi tres años allí lo considero como mi segunda casa y tengo mucho aprecio por el club y por los jugadores con los que compartí vestuario".

A sus 29 años, este jugador de 1,98 metros no ha olvidado que llegó a la Liga Asobal de la mano del equipo de La Rioja, en la temporada 2012-2013, procedente del Pinheiros brasileño, con quien ganó tres títulos de la liga de su país y fue campeón sudamericano de clubes (2011).

En la campaña 2015-2016, Thiagus Petrus dejó Logroño para fichar por el Pick Szeged húngaro, ganando la pasada temporada el título de Liga, antes de recalar en el Barça, club con el que aspira a conquistar la Asobal y la Liga de Campeones.

Petrus no quiere que se tome como referencia el encuentro de Supercopa de España que abrió esta temporada frente a los riojanos (35-27) porque, según el lateral, "podemos esperar un partido bastante duro ya que ellos vienen de perder su primer partido y quieren ponerse de nuevo las pilas".

El jugador azulgrana aseguró del BM Logroño que ellos "saben que es complicado ganar en el Palau, pero estoy seguro que van a arriesgar y vendrán con muchas ganas de ganar el partido".

El lateral sabe lo ingrato que es visitar el Palau y no poder ganar. Lo experimentó en su primera época en la liga española, algo que considera "frustrante, pero ilusionante porque venir aquí y ganar no hay muchos equipos que puedan hacerlo. Siempre que vine como rival lo hice con esa esperanza, pero no pude lograrlo".

Ya en el Logroño se convirtió en especialista defensivo y Xavi Pascual le coloca también en posición de segundo pivote junto a Ludovic Fabregas.En esa demarcación se siente cómodo Petrus, pero añora atacar un poco más.

El brasileño está acostumbrado a esa situación, como confirmó: "Igualmente me pasa en la Selección de Brasil, donde tengo algunos minutos en ataque, pero cada uno tiene su función en el equipo y si la mía es defender no me importa; estoy para ayudar", asevera el brasileño.

Aún así, el jugador no renuncia a la ofensiva porque, asegura, "hay momentos en los que el rival no se repliega rápido y si veo la oportunidad de ayudar, ya sea pasando o marcando, creo que tengo calidad para hacerlo",ha concluido.