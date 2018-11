Carlos Soria o Rosa Fernández, en la semana de Deportes de Montaña de la UR

Logroño, 5 nov (EFE).- La II Semana de los Deportes de Montaña de la Universidad de La Rioja incluirá, del 9 al 17 de noviembre, la presencia de escaladores como Rosa Fernández, Martín Elías o Carlos Soria.

Según ha informado la Universidad de La Rioja en un comunicado, esta Semana de los Deportes de Montaña está organizada junto con la Sociedad de Montaña Iregua de Alberite.

Las actividades darán comienzo el viernes 9 de noviembre con la Exposición "Más que Montañas" de Vicente Orío, en colaboración con el proyecto Makalu (Nepal) de la Fundación Iñaki Ochoa de Olza-SOS Himalaya.

La muestra podrá visitarse en el Polideportivo de la Universidad de la Rioja y se trasladará el día 16 a la sala multiusos de Cines Moderno para coincidir con la proyección del Bilbao Mendi Festival Film.

De forma conjunta, se celebrarán las XXXI Jornadas de Divulgación de Deportes de Montaña de la Sociedad de Montaña Iregua; las mismas tendrán lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alberite del lunes 12 al jueves 15, de noviembre.

La inauguración de las jornadas en Alberite correrá a cargo del escalador riojano Martín Elías, que ofrecerá la charla "Bhagirathi III: estrella imposible" sobre el 5º ascenso a este pico de 6.454 metros situado en el macizo de Garwhal, en la India.

Por su parte, el martes 13 de noviembre intervendrá Carlos Soria -quien, a sus 79 años afronta el reto el reto de completar sus 14 ochomiles- y que hará repaso a su vida dedicada al alpinismo con la charla "65 años disfrutando de la montaña".

El miércoles 14, Ángel Salamanca ofrecerá la charla "Alpinismo de exploración en el Himalaya", en la que hablará de la búsqueda de valles poco frecuentados sin ayuda de porteadores, demostrando que aún hay terreno de juego para los que todavía quieren buscar sensaciones como los pioneros del alpinismo.

La escaladora Rosa Fernández ofrecerá dos charlas el 15 de noviembre, en la UR y en Alberite; Rosa Fernández ha hecho cumbre en 6 de las 14 montañas alguna de ellas tras superar un cáncer.

La II Semana de los Deportes de Montaña trae a La Rioja, el viernes 16 de noviembre, el Mendi Tour del Bilbao Mendi Film Festival, un certamen internacional de cine de montaña que se ha convertido en una de las referencias de la industria cinematográfica de este género.

En esta ocasión, los aficionados podrán visionar en los Cines Moderno de Logroño algunas de las películas galardonadas en la décima edición del festival: Safety Third (Premio Mejor Película de Escalada); Mountain (Mención Especial del Jurado); y Where the Wild Things Play (Sección Oficial).