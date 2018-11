PR+ pide corregir el mapa recarga del bonobús y poner expendedores automático

Logroño, 2 nov (EFE).- El Concejal del Partido Riojano (PR+) en Logroño, Rubén Antoñanzas, ha pedido hoy que se subsanen los errores del mapa interactivo de los puntos de recarga oficiales del bonobús y que se estudie poner máquinas expendedoras automáticas.

Antoñanzas ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa, en la que ha explicado que su partido llevará estas peticiones al próximo pleno del Ayuntamiento de Logroño en forma de moción.

Ha señalado que, el pasado agosto, el PR+ ya denunció la "inoperatividad" de este mapa y planteó su rectificación en septiembre de cara al curso escolar, pero este servicio continúa como "una página caótica en la que es imposible encontrar donde recargar el bonobús en la ciudad".

Este mapa, ha proseguido, recoge los 79 puntos de recarga oficiales, pero "no son reconocibles" porque "no suele aparecer el nombre comercial", sino el del propietario o el nombre fiscal, que no tiene por qué coincidir con el comercial y, además, "la mayoría" de direcciones "aparecen sin el número de portal".

Este edil ha concretado que en la moción se instará al Gobierno local a exigir a la empresa concesionaria del servicio de bonobús que corrija y actualice el mapa cada mes con lo puntos de recarga, en los que deberá aparecer el nombre comercial.

Además, se deberá garantizar, al menos, la colocación de dos puntos de recarga en cada barrio de Logroño y estudiar la posibilidad de establecer puntos de recarga automáticos por medio de máquinas expendedoras distribuidas en diferentes lugares Logroño, ha incidido.

"Es imposible que los usuarios encontremos los puntos de recarga", ha subrayado este concejal, quien ha añadido que "otro problema es que la mayoría de puntos ya no están operativos" ya que, según los comerciantes, este servicio era "una pérdida de tiempo y no tenían beneficios", por lo que "todo eran inconvenientes".

El equipo de Gobierno municipal "ha hecho un mapa con poco cuidado, no ha tenido en cuenta que sea útil y claro para los usuarios" con algo tan "lógico" como que aparezca el nombre comercial del establecimiento y que esté señalizada la dirección con el número" porque, de lo contrario, se "desanima" a la utilización de este servicio.

"Entendemos que hoy en día es fácil hacer un mapa interactivo práctico y accesible con una ubicación clara, y hay que hacerlo adaptado a personas con dificultades audiovisuales y psíquica para que sea de fácil comprensión", ha incidido.

Ha expresado que los locales también deberían contar con "algún tipo de cartel oficial facilitado por el ayuntamiento y distintivo" para poder distinguirse "de forma fácil" cuáles cuentan con recarga de bonobús.

"Ya que estamos en la Smart City, en la ciudad de la innovación y la tecnología, parece que no tiene mucho sentido tener este mapa en el que es prácticamente imposible encontrar dónde se puede recargar el bonobús en la ciudad", ha concluido.