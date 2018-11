Gamarra asegura que los ediles del PP frenarán las subidas de impuestos

Logroño, 2 nov (EFE).- La vicepresidenta de la FEMP y alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha asegurado hoy que los alcaldes y concejales del PP van a ofrecer nuevas propuestas, van a dar la batalla política y van a frenar las subidas de impuestos y el incremento sin control del gasto público.

Gamarra ha intervenido en la inauguración de la Intermunicipal del Partido Popular que se celebra en Málaga hasta mañana, ha detallado el PP riojano en una nota.

La alcaldesa de Logroño ha señalado que el PP tiene 22.000 alcaldes y concejales en toda España, tanto en lo urbano y en lo rural, "y eso es vertebrar y construir España".

Ha añadido que el presidente del PP, Pablo Casado, "tiene alma de concejal; es una persona que entiende la política de tú a tú, de abajo a arriba, que se recorre toda la geografía española y ya lleva más de 70.000 kilómetros recorridos en poco más de 100 días como presidente".

Gamarra ha asegurado que el PP trabaja "con un objetivo, que es el que nos une a todos, y que es España, el pacto constitucional y la igualdad de todos los españoles", ya que "hablar de política municipal, es hablar de constitucionalismo".

Durante su intervención, Gamarra ha señalado que "los valores de constitucionalismo están en el PP, un partido en quienes los españoles pueden confiar" y ha añadido que "el PP es un proyecto al servicio de España, un gran proyecto con un gran líder".

"Lo mejor está por venir para Andalucía con el PP, a partir del 2 de diciembre, y para España. Por eso pedimos elecciones generales ya", ha afirmado la también vicesecretaria de Política Social del PP.

Ha añadido que "el PP presenta a los mejores para que el próximo 2 de diciembre Andalucía tenga un nuevo futuro, como pronto lo tendrá España con Pablo Casado al frente. Está cerca el amanecer, después de 40 años de anochecer en esta comunidad".

Además, y ante las noticias conocidas estos días, ha indicado que

"Pedro Sánchez, no sólo nos ha vendido a todos los españoles y está pidiendo que nos arrodillemos, sino que ha vendido a los suyos, y eso le va a pasar factura; porque muchos socialistas nos dicen que este no es su presidente, que no reconocen en Sánchez los valores del socialismo", ha asegurado.

En este sentido, Gamarra ha recordado, que ·hace apenas un año, desde la FEMP, todos apoyaron una resolución de apoyo a los concejales y alcaldes en Cataluña".

"En aquel momento, lo que estaba pasando es que los alcaldes y concejales constitucionalistas estaban recibiendo amenazas, coacciones e intimidaciones por parte de los independentistas. Y en aquellos momentos, a través de la FEMP, les dimos nuestro respaldo", ha insistido.

Por ello, "después de lo que hemos conocido ayer y hoy, en relación a las presiones sobre la Abogacía del Estado, qué les puede decir Sánchez a los alcaldes y concejales del PSC a los que coaccionaron, amenazaron y atemorizaron, a ellos y sus familias", se ha preguntado.

Por último, ha pedido a todos los asistentes a la Intermunicipal Popular que trabajen para ofrecer un proyecto con expectativas, de esperanza y de ilusión, "para plantear nuevas medidas y alternativas en torno a la reforma de la financiación local, nuevos servicios públicos, nueva administración 4.0 y para que los pueblos no queden despoblados".