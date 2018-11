Educación destina 734.000 ? a universitarios que estudien fuera de La Rioja

Logroño, 2 nov (EFE).- La consejería de Educación, Formación y Empleo destinará 734.200 euros como ayudas complementarias para financiar parte de los gastos de estudios presenciales a riojanos matriculados en universidades ubicadas fuera de La Rioja, durante el curso 2018-2019.

La portavoz del Ejecutivo regional, Begoña Martínez, ha informado hoy en una rueda de prensa de los asuntos aprobados por el Gobierno riojano en su reunión semanal en Consejo.

Estas ayudas, que garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, independientemente de sus condiciones y circunstancias, "son compatibles con las que concede el Ministerio de Educación y Formación Profesional, como las becas de movilidad, Erasmus y Tempus, entre otras", ha aclarado.

Estas ayudas las pueden solicitar los riojanos matriculados en un centro o universidad española ubicada fuera de La Rioja, siempre que estos estudios no se impartan con carácter presencial en la comunidad riojana o no hayan podido acceder por no alcanzar la nota de corte correspondiente.

La cuantía máxima que puede recibir un alumno por estas ayudas es de 1.500 euros y para su concesión, se tendrán en cuenta distintos criterios académicos y económicos.

En los últimos diez años, el número de estudiantes riojanos que han recibido esta ayuda se ha duplicado, pasando de 303 alumnos en el curso 2008-2009, a los 615 que obtuvieron esta ayuda el pasado curso 2017-2018.

El presupuesto destinado a estas ayudas también ha aumentado en los últimos diez años, en concreto de 600.000 euros a los 734.000 euros que también se destinaron el pasado curso.

El importe medio de estas ayudas complementarias concedidas el curso pasado a los universitarios riojanos ascendió a 1.199 euros.