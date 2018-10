PP apoya regular la protección de animales, pero diferencia los domésticos

Logroño, 30 oct (EFE).- El Grupo Parlamentario Popular apoya la regulación de la protección de los animales, pero aboga por establecer una diferencia entre los domésticos y el resto, que, en ocasiones, tiene su propia legislación, como ocurre con la caza, la pesca, la ganadería y los festejos taurinos.

Esta afirmación la ha realizado el portavoz parlamentario popular, Jesús Ángel Garrido, quien se ha reunido con representantes de los colectivos afectados por la iniciativa legislativa popular (ILP) de protección animal que tramita, en su recta final, la Cámara regional.

"Esta ILP plantea más problemas de los que pretende resolver", según Garrido, quien ha estado acompañado por el coordinador general del PP riojano, Diego Bengoa; y la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Noemí Manzanos.

Garrido, en una nota, ha insistido en que su partido apoya regular la protección de los animales, pero "no de la manera en la que lo están planteando el tripartito de la oposición -PSOE, Ciudadanos y Podemos-".

"Hay que diferenciar lo que son animales domésticos, de compañía, del resto, que en muchas ocasiones tiene su propia legislación", según el portavoz popular, que entiende que "si no se hace una buena regulación, esta norma puede crear más problemas de los que pretende resolver".

Ha aclarado que si se efectúa una interpretación estricta de la norma, tal y como está planteada, "se tendría que sancionar a los propietarios de gatos que no los paseen dos veces al día, la cabra de la Legión no hubiera podido desfilar por Logroño el pasado 26 de mayo y el gallo y la gallina no podrían seguir en la catedral de Santo Domingo de la Calzada".

Para él, "esta iniciativa consolida de facto, en pleno siglo XXI, un monopolio en lo que es la gestión de los centros de acogida para animales en los municipios de más de 10.000 habitantes, algo que tiene poco encaje cuando hablamos de una economía libre y abierta".

Manzanos ha señalado que el informe del Consejo Consultivo y de la letrada de la ponencia de la Cámara "invitan a darle una vuelta a esta ley".

El Grupo Popular ha presentado 120 enmiendas a esta iniciativa, debatidas en ponencia y en comisión y de las que 58 siguen "vivas" para su debate en pleno.

Entre ellas, ha destacado la que propone dejar fuera de la ley todos lo relacionado con la caza, la pesca, la ganadería y los espectáculos taurinos, al entender que es "imprescindible diferenciar bien al animal doméstico del resto".

Ha reconocido que el trabajo en la ponencia ha permitido introducir correcciones, pero "aún quedan cuestiones pendientes", como la obligación de los ayuntamientos de vigilar 24 horas y de firmar convenios con los centros de acogida.

"No deberían tener prisa en aprobar una ley que, en caso de ser aprobada en esta legislatura, intentaríamos modificarla en la siguiente con una mayoría del PP para contar con una ley en positivo", ha subrayado.