Experta avala que Ley "Trans" no supone "quitar derechos a nadie"

Logroño, 26 oct (EFE).- La profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, Marina Echebarría, ha subrayado hoy que la futura Ley de Identidad de Género y Derechos de las Personas Transexuales de La Rioja "reconocerá unos derechos a unas personas, pero no se los quitará a nadie".

Echebarría ha explicado este concepto en declaraciones a EFE antes de intervenir ante la comisión del Parlamento regional que analiza el proyecto de la conocida como "Ley Trans" de La Rioja, donde ha comparecido a petición del PSOE.

Ha incidido en que el borrador del texto que ha estudiado "tiene algunas cositas que pulir, pero en general es positivo" para crear "una Ley necesaria" que ya tiene muchas comunidades autónomas, todas, en realidad, salvo Cantabria, Castilla León y La Rioja.

Un texto, ha dicho que "no mejorará la vida de muchas personas, porque somos pocas, pero sí la de un colectivo que ha estado muy desatendido y se encuentra en peor situación social".

Cree que frente a propuestas como la de esta Ley "hay quien niega derechos" pero es que "aquí no se trata del derecho a elegir sexo, sino del derecho a manifestar el sexo que se siente" porque "la identidad de género es algo que no se elige, se siente".

Hay diferentes teorías sobre el origen de la transexualidad, ha explicado, "hay quien dice que está en el cerebro, otros en los genes" pero "da igual, estamos aquí, tenemos derechos y exigimos que se nos reconozca y se nos trate con dignidad e igualdad, como a las demás personas".

Algo que "no se le quita derechos a nadie", ha afirmado, sino que "nos equipara con los demás".

Ha lamentado que existan personas que creen "que a lo que tienen derecho es a no vernos, a que no aparezcamos, a que nuestros niños no vayan a las escuelas" pero "en realidad eso es un privilegio, el de excluir, que no está amparado por nada".

Ha advertido que esta Ley "no contemplará que a los menores transexuales se les pueda hacer una operación de cambio de sexo" porque "por Ley no se permiten intervenciones que pongan en riesgo la salud del menor" como "tampoco se pueden regalar poner pechos a una menor en una cirugía plástica".

Pero sí que avala la atención en el servicio de salud a las personas transexuales "aunque esto no sea una patología" como "tampoco lo es un embarazo".

"Esto no es una enfermedad pero sí una manifestación de identidad que puede ser atendida, sobre todo porque en una sociedad que la ha negado durante tantos años nos crea muchas patologías el rechazo social", ha explicado Echebarría.

La futura Ley Trans de La Rioja "será una herramienta más" pero "estamos ante una batalla social, la de erradicar el prejuicio y tratar a la gente por sus méritos" porque "la sociedad tiene una deuda de dignidad con las personas transexuales, a las que se ha discriminado mucho y este es un pequeño pago", ha concluido.