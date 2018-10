El PP, a la búsqueda de "talento oculto" en su interparlamentaria

Madrid, 26 oct (EFE).- El PP celebra este fin de semana en Sevilla la primera reunión interparlamentaria que organiza la nueva dirección nacional, que ha cambiado el diseño de este tipo de citas y dará voz a nombres menos conocidos para, entre otras cosas -subrayan fuentes populares-, buscar "talento oculto" en el partido.

Habrá menos barones y más parlamentarios rasos como también menos altos cargos y más cargos medios en esta cita en la que la dirección quiere dejar su impronta y celebrar un encuentro más dinámico de los que el partido acostumbraba, apuntan fuentes populares.

El líder del PP, Pablo Casado, inaugura mañana esta reunión junto al presidente del grupo popular europeo, Manfred Weber y deja la clausura del domingo al secretario general, Teodoro García Egea, y al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, anfitrión de la cita en plena precampaña de las elecciones andaluzas.

El hecho de que Casado inaugure y no clausure la reunión es el primer cambio destacable en un programa de dos días en el que está previsto que solo intervengan otros cuatro 'barones' regionales además de Moreno, cuando en estas reuniones la presencia de los líderes autonómicos solía ser mayor.

Se trata del nuevo presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, así como de las líderes del partido en Navarra, Ana Beltrán, y Asturias, Mercedes Fernández, y el máximo responsable del PP de Aragón, Luis Beamonte.

La organización ha querido además dar protagonismo a candidatos andaluces, ya que varios cabezas de lista darán las conclusiones de todos los debates y el número uno por Sevilla, Juan Ignacio Zoido, será el encargado de hacer un homenaje a la Constitución en su cuarenta aniversario.

Las mesas de debate se completarán con varios diputados nacionales, senadores y parlamentarios autonómicos y dos consejeros de los gobiernos de La Rioja y Castilla y León.

No faltará el tradicional informe de los portavoces parlamentarios del Congreso, Senado y Parlamento Europeo. Dolors Montserra, Ignacio Cosidó y Esteban González Pons intervendrán así el domingo junto a la portavoz del Parlamento andaluz, Carmen Crespo.

En Génova recalcan que se ha buscado celebrar una interparlamentaria totalmente abierta y aseguran que se invitó a hablar a todo el parlamentario que quisiera.

Y fuentes populares admiten por otra parte que quieren buscar en este tipo de citas "talento oculto" entre las filas populares, que les puede venir muy bien entre otras cosas para sus próximas citas electorales.

El formato, por otro lado, quiere ser lo más dinámico posible, e imitar a las famosas conferencias internacionales TED.

Conferencias que se rigen por unos "mandamientos" que entre otras cosas piden al conferenciante que no lea su discurso, no robe tiempo al que le sucede o no se dejen llevar por el ego.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Vicente Tirado, abrirán con su bienvenida mañana esta cita a la que están convocados todos los parlamentarios del partido, autonómicos, nacionales o europeos.