Las Jornadas del Champiñón visibilizan el principal motor económico de Autol

Logroño, 22 oct (EFE).- Las IX Jornadas del Champiñón y la Seta, que se celebrarán en Autol del uno al cuatro de noviembre próximo, visibilizarán "uno de los principales motores económicos de la zona" y de La Rioja, primera productora de España y segunda de Europa.

Así lo ha afirmado hoy el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, en una rueda informativa, en la que también han participado la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida; y el presidente de la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (ASOCHAMP), Francisco Tomás Sáenz.

Nagore ha explicado que este sector genera cerca de 3.000 puestos de trabajo en la agricultura y la industria de La Rioja, donde se producen una media de 69.000 toneladas por campaña, de las que 17.400 se destinan al mercado de fresco y 51.400 a la industria conservera; así como una media de 5.500 toneladas de setas.

Ha señalado que esta iniciativa, que supone "una cita obligada dentro del calendario gastronómico", ha afianzado a Autol como "un referente gastronómico y turístico" y ha contribuido a proyectar esta región como "líder nacional en la producción de este cultivo".

El Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH), ha proseguido, realiza "un buen trabajo" y es "de referencia europea" para todo el sector, ha subrayado el consejero, quien ha añadido que se trata de un producto "muy apreciado por el consumidor por su propiedades saludables y beneficiosas".

Las jornadas, ha dicho, han contribuido a "dar visibilidad a un producto de gran calidad, que constituye uno de los principales motores económicos de la zona y de nuestra comunidad, implicando no solo a cultivadores e industria, sino también a vecinos y al sector hostelero".

Por su parte, Bastida ha detallado que estas jornadas arrancarán el día uno con un acto inaugural, que dará paso a la apertura de la Gran Exposición de Especies Cultivadas, en la Carpa Municipal.

Al día siguiente se abrirá el Mercado Artesanal y de Productos relacionados con las jornadas y, tanto en esta jornada como la del día tres, se celebrará la actividad "Hazte tu foto con Picuchampi", una manualidad realizada por los escolares y APA del CEO Vila de Autol, quienes también protagonizarán las "Champi-chapas".

La alcaldesa ha insistido en que La Rioja es la primera productora de champiñón de España y la segunda de Europa, "lo que hay que poner en valor", a lo que ha añadido el deseo de potenciar y ensalzar "este producto tan nuestro", del que viven muchas familias y que "merece la pena cuidarlo y tratarlo bien".

Ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja y del sector hostelero, dado que, en esta ocasión, son catorce establecimientos los que se han unido a las jornadas, de las que "todo el mundo se va contento y con buen sabor de boca".

Sáenz ha indicado que cada año mejoran estas jornadas, que dan a conocer Autol, la hospitalidad de sus vecinos y el producto del champiñón, que se puede disfrutar a través de la ruta gastronómica de pinchos que se ha diseñado para la ocasión.

Entre las novedades de este año figuran una exposición itinerante con 29 de las fotografías premiadas y seleccionadas en el XI Concurso Medio Ambiente de La Rioja y la primera edición del Festival de Música Independiente "Micelio", en el que actuarán, el día tres, los grupos "El Sastre", "Two Rebels", "The Nowhere Plan", "La Vil Canalla", "Fizzy Soup" y "Messura".