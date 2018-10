Javier Cámara rueda en Italia con John Malkovich la secuela de The Young Pope

Logroño, 20 oct (EFE).- El actor riojano Javier Cámara rodará en Italia con John Malkovich durante los próximos meses la serie "The New Pope", la segunda parte de la exitosa "The Young Pope" del director Paolo Sorretino.

Cámara, quien ya participó en la primera parte, protagonizada por Jude Law en el papel de Pío XIII, se ha desplazado hoy a Arnedo (La Rioja) para incorporar su huella al Boulevard del Calzado, dentro del festival de cine Octubre Corto.

El rodaje de "The New Pope", con un Malkovich en un personaje "fascinante", comenzará la próxima semana y se prolongará hasta abril de 2019, porque estas producciones disponen de "mucho tiempo y mucho dinero", ha reconocido.

Cámara ha reconocido sentirse "muy abrigado" por todos los asistentes al acto en el Boulevard del Calzado, que ha sido organizado por el Ayuntamiento de Arnedo.

"Que te quieran siempre es bueno y que el cine sea apreciado por el público más", ha reconocido el intérprete de Albelda de Iregua, quien esta tarde recogerá el premio Rafael Azcona otorgado por los organizadores de Octubre Corto.

Ha recordado la figura del también riojano Rafael Azcona, quien "permanece vivo en la memoria de muchos guionistas" y a quién él tenía mucho cariño.

En enero de 2019, la cadena TNT estrenará la última serie protagonizada por Cámara, quien en "Vota Juan" se pone en la piel de Juan Carrasco, un ministro de Agricultura que decide presentarse a las primarias de su partido para optar a la candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Ha asegurado que los creadores de esta serie, Juan Cavestany y Diego San José, no pretendieron tomar como referencia a ningún político en concreto antes de rodar esta comedia, pero "en ocasiones, la realidad supera a la ficción".

Después de trabajar con Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Julio Medem, Cesc Gay y David y Fernando Trueba, este actor riojano ha sido nominado en siete ocasiones al Goya, que ha ganado en dos ocasiones, por Vivir es fácil con los ojos cerrados en 2014 y dos años más tarde por "Truman", por la que también ganó la Concha de San Sebastián.

Rodar con estos directores le ha brindado "un marchamo de calidad" fuera de España, por lo que en los últimos años ha podido hacer muchos trabajos en el extranjero, como las series "Narcos" o "The Young Pope".

"Este trabajo consiste en mentir, por lo que no hay mejor excusa que mentir en otro idioma" para desprenderse del pequeño miedo que tenía al principio de su carrera de no dominar otras lenguas, lo que ha recordado que le llevó a rechazar algunos papeles en el extranjero.