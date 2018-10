Isaac Miguel aúna pintura y música en su nuevo disco que publica en noviembre

Logroño, 13 oct (EFE).- El cantautor Isaac Miguel aunará música y pintura en su próximo disco que prevé publicar en noviembre y en el que prevé contar con una colaboración femenina para una de sus canciones,, según ha adelantado en una entrevista con Efe.

"El disco está prácticamente acabado, pero le falta el empujón final, una colaboración femenina para uno de sus temas", que de momento está sin determinar, ha explicado Isaac Miguel (Logroño, 1977).

El riojano Diego Sáinz pondrá color al disco, ya que ilustrará cada una de las canciones y la portada, aunque, según ha reconocido, fue una idea que surgió hablando con el diseñador gráfico Sergio Pérez de Heredia.

"En un principio, la idea comenzó con el riojano Sergio Pérez de Heredia, un diseñador gráfico que ya ha hecho algunos trabajos de discos en Logroño y fue a él a quien acudí para todo lo que tenía que ver con el diseño del disco", ha precisado Miguel.

Fue entonces, ha relatado, cuando Pérez de Heredia le propuso la idea de unir las ilustraciones originales y la portada del disco con intervenciones de un pintor, y así fue como contactaron con Sáinz, "a quien le gustó el reto y decidió colaborar".

Miguel, quien también ha trabajado como teclista de "El Canto del Loco" o "Huecco", ha desvelado también que contará para este nuevo disco con la colaboración del rapero valenciano "El hombre viento", que aparecerá en una de las canciones..

Para Miguel, este nuevo disco "es una evolución del anterior", "Nuestra Odisea", en el que, "lo esencial, sigue siendo lo mismo", él cantando y componiendo las canciones, pero en el que "hay un paso más en cuanto a las letras, que son mejores y están más elaboradas".

Sobre el sonido, Miguel ha grabado este nuevo disco en "Abuelita studios", en Barcelona, y ha opinado que "la producción tiene una mezcla de clásico con moderno".

"Los discos siempre van poco a poco, y las canciones van surgiendo; hay algunas que no pudieron entrar en el último disco y otras que han aflorado más tarde", ha precisado.

Ha añadido que está "muy contento en el progreso de este nuevo proyecto" porque, además, ha incluido más piano, y ha reconocido que le "encanta" poder usarlo.

A diferencia del disco anterior, en el que el tema del desamor casi no lo tocaba, Miguel ha detallado que, en este, "por cuestiones de la vida misma, se ha juntado que tenía que hablar de varias cuestiones desastrosas" y habla bastante de "relaciones sentimentales, pérdidas y despedidas".

"A la hora de componer, hay que dejarse llevar un poco y dejar que surja una especie de caos", ha señalado Miguel, quien ha agregado que, "al final, es una mezcla de inspiración y de las experiencias que uno vive".

Ha reconocido que sus canciones siempre tratan de las experiencias que le suceden en la vida, "pero las letras tienen que surgir y ahí es donde entra la inspiración".

Respecto a su trayectoria profesional, ha considerado que, "en cierto modo", está dando "una especie de círculo y volviendo al un punto inicial, pero muchos años después".

"Desde que comencé he pasado por muchas formas de componer en las que he aprendido mucho y, digamos que ahora, lo que me está ocurriendo es que estoy recogiendo lo que hay en la mochila y lo estoy organizando de una manera más pausada, más adulta", ha precisado.

Miguel se fue de La Rioja a los 17 años a vivir en Zaragoza y Madrid, y, por tanto, ha asegurado que conoce más el ambiente musical de esas comunidades.

Ha señalado que hace cuatro años que volvió y que se siente "muy contento de estar conociendo a un montón de artistas riojanos de diferentes disciplinas, que son muy buenos".

"Estos últimos años he visto cosas muy interesantes y no solo en el panorama musical, sino en el artístico en general; hay gente joven y ganas de hacer cosas", ha expresado.

Sin embargo, ha comentado que "estaría bien que todos los artistas riojanos le echaran el resto para intentar dejarse ver a nivel nacional".

"No deberíamos conformarnos solo con La Rioja, sino que deberíamos intentar que se conozcan los artistas de aquí, y eso es algo que echo de menos", ha concluido.