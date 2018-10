Galiana expresa su "satisfacción moderada" con la ejecución del Plan de FP

Logroño, 11 oct (EFE).- El consejero de Educación y Empleo, alberto Galiana, ha mostrado hoy su "satisfacción moderada" con la ejecución del Plan de Formación Profesional y Empleo 2016-2019 del Gobierno de La Rioja, ha supuesto el incremento de más de 600 alumnos riojanos en la FP.

Así lo ha afirmado hoy el consejero de Educación, Alberto Galiana, en el Pleno de Parlamento de La Rioja en respuesta a la cuestión formulada por el diputado socialista Ricardo Velasco respecto al cumplimiento de este plan.

Galiana ha mostrado una "satisfacción moderada" con la ejecución de este proyecto, que "ha fortalecido" la marca FP con medidas como la potenciación de la cátedra de FP de la Universidad de La Rioja (UR) y de la red de empresas colaboradoras con esta modalidad educativa.

Ha señalado como "indicador irrefutable" del buen funcionamiento de este plan y del cumplimiento de su "máximo objetivo" el descenso de la tasa de desempleo en La Rioja, que, según datos de septiembre, se sitúa en un 9,65 por ciento.

Velasco ha puntuado al Ejecutivo regional con un "suspenso" en este ámbito, ya que los acuerdos que firma "quedan en papel mojado" porque "no tiene ningún interés en cumplirlos":

"No han aplicado el Plan de Formación Profesional y Empleo, no han cumplido ninguno de los objetivos establecidos, ni tienen intención, y no han invertido recursos", ha subrayado el diputado socialista, quien ha añadido que "el desempleo se reduce porque no hay jóvenes" en La Rioja.

Para él, el grado de cumplimiento de este plan en materia de aumento de empleo para personas vulnerables es de un 7 %; para parados de larga duración, un 12 %; en la estrategia multicanal, un 10 %; y en evaluar las acciones y servicios de los planes de mejora, un 0 %, lo que supone un "rotundo fracaso".

El consejero de Educación también ha apuntado, en respuesta al portavoz de Grupo Parlamentario Podemos, Germán Cantabrana, que la mejora de la calidad del empleo juvenil "tiene que ir por la formación y la incentivación a la contratación de menores de 35 años".

Ha resaltado que "los datos son tozudos" e indican que La Rioja es la tercera comunidad autónoma con menor tasa de paro entre los menores de 25 años, que, respecto al inicio de la presente legislatura, se ha reducido en 650 personas.

Los Presupuestos Participativos para 2019 cuentan con medidas aprobadas dirigidas a incrementar la contratación, con el objetivo de convertir en indefinidos los contratos temporales, y de jóvenes con hijos a su cargo, que se llevarán a la Cámara parlamentaria, ha explicado.

Cantabrana ha resaltado que hay riojanos que han salido fuera de La Rioja para trabajar y solo vuelven en periodos vacacionales que no aparecen en los datos regionales del paro porque "no cuentan para La Rioja, ni La Rioja cuenta para ellos".

"No confiamos en las estadísticas de empleo sin estar acompañadas del contexto", ha subrayado este portavoz, quien ha incidido en la "precariedad" de los contratos que se firman en La Rioja, donde "se cubren puestos de trabajo a base de contratos de prácticas para no pagarlos con un sueldo digno".

Por otro lado, Galiana ha resaltado que el bilingüismo va por "el buen camino" en La Rioja y "avanza de forma positiva" con "un crecimiento real", por lo que se ha mostrado "orgulloso" de cómo se desarrolla".

Ha especificado que existen "varios mecanismos de seguimiento" del bilingüismo, como los informes que elaboran los coordinadores de cada centro educativo y las inspecciones técnicas educativas en todo lo que tiene que ver con los requisitos de contenido y con que las horas de inglés se cumplan de forma adecuada.

El portavoz del Grupo Ciudadanos, Diego Ubis, quien ha cuestionado a Galiana por el seguimiento de los programas de bilingüismo en los centros riojanos, ha subrayado que, para que sean "de verdad", tienen que construirse desde la "base" con la formación de profesores y no "a golpe de titular", como ocurre en La Rioja.