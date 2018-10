Sáinz y S. Martín niegan presiones para adjudicar contratos "caso Enredadera"

Logroño, 9 oct (EFE).- Los concejales de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, y Administración Pública, Mar San Martín, han negado hoy haber recibido ninguna presión o insinuación por parte de nadie para adjudicar contratos del caso ?Enredadera?.

Sáinz y San Martín han realizado estas declaraciones en respuesta a cuestiones de los grupos municipales de la oposición durante la Comisión de Transparencia que investiga la presencia de esta trama en la capital riojana, en la que también ha participado el concejal de Tráfico, Francisco Iglesias.

La concejala de Administración Pública, en respuesta al concejal del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha indicado que no ha mantenido ningún contacto directo con responsables de las empresas cuyos contratos con el Consistorio fueron intervenidos por agentes de la UDEF de la Policía Nacional el pasado 3 de julio.

Ha asegurado que no ha recibido regalos por parte de las empresas adjudicatarias de estos contratos y que no sabe quién es ni conoce a Fernando Corral, directivo de una de las empresas investigadas y citado "sin éxito" a comparecer en esta comisión, y que no le consta que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, se haya reunido con él.

?Somos muchos en el PP?, ha indicado San Martín, para justificar que no conoce ?el aspecto físico? de Corral, y ha eludido pronunciarse sobre las conversaciones de este empresario publicadas ante la opinión pública porque no tiene ?nada que decir? de ?las afirmaciones que haga un presunto delincuente?.

El concejal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha preguntado a esta concejala por la parte de dichas conversaciones en la que José Alberto Bueno, uno de los máximos responsables de Gespol, aseguraba contar con influencia en el Ayuntamiento de Logroño, a lo que ha contestado que tampoco conoce a este hombre.

San Martín ha recalcado, en respuesta a la concejala del PSOE, Beatriz Arraiz, que en el contrato de la grúa no había solo un aparcamiento que cumpliese con las condiciones del pliego, sino hasta dos distintos.

Respecto a este asunto, Sáinz ha apuntado que, antes de licitarse este contrato, se envió una carta escrita a todos los parkings de Logroño ?advirtiéndoles de lo que se iba a hacer y diciéndoles que se necesitaban? cierto número de plazas y que ?podían ser consultados por cualquier empresa interesada en llevar la grúa?.

Ha concretado que había un total de tres parkings que cumplían con las condiciones, uno de ellos localizado en Gran Vía y hasta ocho más que podrían haberlo hecho ?con alguna adaptación funcional?, de hecho, hubo aparcamientos ?que se plantearon realizar las obas?.

El concejal socialista José Luis Díez ha cuestionado si la entrada en el Consistorio de la UDEF ha producido alguna ?inquietud? en el equipo de Gobierno local hasta el punto de ?ordenar algún tipo de investigación para perfilar? si ha podido ?haber algo?.

La concejala ha indicado que ?a nadie que es responsable de un ayuntamiento le gusta que la UDEF venga a pedir un contrato?, pero no tiene ?nerviosismo ninguno?, sino que está ?tranquila por todo el equipo de Gobierno (PP) y funcionarios de esta casa? al no contar con ningún dato que señale que es necesaria una investigación interna.

Por su parte, Sáinz ha resaltado que tanto por parte de Díez como de Cambia Logroño se ha sugerido que se realiza una investigación interna a los funcionarios del Consistorio logroñés y que el socialista utiliza ?términos dañinos?.

?Nosotros sí que defendemos el buen ejemplo de los funcionarios?, ha subrayado el concejal de Seguridad Ciudadana, quien ha añadido que ?cuando ustedes nos traen y nos someten a un interrogatorio están poniendo en tela de juicio la honorabilidad de muchos funcionarios de la casa?.

Ha afirmado haber mantenido reuniones con Corral y otros trabajadores de la empresa Aussa como consecuencia de haber sido la adjudicataria de la grúa, pero ha negado que el primero, ?ni nadie?, haya intentado ?comprarle?, como le ha preguntado Antoñanzas, ni que haya presentado a este empresario ?a nadie del Gobierno de La Rioja?.

Todos los grupos municipales de la oposición han mostrado su descontento con que la alcaldesa de Logroño no haya comparecido en esta comisión, ya que, aunque no tenía una obligación legal, sí que ?es una obligación moral y política como máxima representante del Ayuntamiento?, ha resaltado Díez.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Julián San Martín, quien ha tenido que abandonar la Comisión de forma prematura por enfermedad, se ha sumado a la reivindicación del concejal socialista de que ?la alcaldesa debería estar?.

Antoñanzas ha coincidido en que la alcaldesa ?debería dar la cara?, pero, sin embargo, no le ha causado ?sorpresa? que no haya asistido, mientras que Peña ha incidido en que le sorprende que, con el ?afán de sacarse fotos? que tiene Gamarra, ?hoy tenga una buena y no aparezca?.

La concejala de Administración Pública ha calificado estos comentarios de ?improcedentes? porque ?no procede? que, ?aunque haya prensa delante? por primera vez en esta comisión, ?se emitan juicios de valor? de cara a los medios de comunicación.

Por su parte, Sáinz ha señalado que se han realizado ?valoraciones fuera de tono? sobre la alcaldesa de Logroño, y ha criticado una ?utilización? de esta comisión por parte de los grupos de la oposición que ?está fuera de lugar?.