Hermoso Mendoza aspira a la Alcaldía de Logroño con un proyecto de unidad

Logroño, 8 oct (EFE).- Pablo Hermoso de Mendoza González ha solicitado hoy su inscripción para concurrir a las primarias del PSOE para ser candidato a la Alcaldía de Logroño porque tiene la vocación de "unir a la mejor gente para el mejor proyecto".

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas tras depositar, en el PSOE, su solicitud de inscripción en el proceso de primarias abiertas del PSOE a la Alcaldía de Logroño.

Ha precisado que lleva veinte años de actividad profesional en el sector privado y ha recalcado que lo que le define es su capacidad de "unir a la gente".

"Pueden los que creen que pueden y en La Rioja se pueden hacer muchas cosas y hay mucha gente esperando a hacer cosas que, hasta el momento, no se están haciendo", ha recalcado.

También ha subrayado que "se dan las condiciones" para dar este paso porque "el PSOE ha abierto un proceso democrático, en el que los militantes de base pueden participar en este proceso de primarias".

Otra razón que le ha impulsado a tomar la decisión es que "el PSOE está dando pasos decididos para crear un buen equipo y una buena alternativa, donde es posible unir el oficio de la política con personas que vienen de otras actitudes capaces de enriquecer o sumar".

"Yo he salido de ese espacio privado, cómodo, donde uno trabaja y me parece necesario pasar de ese tiempo privado a lo público y más en estos tiempos donde la política no está tan bien vista", ha recalcado.

Para él, "servir a la ciudad de Logroño es algo por lo que uno se puede sentir orgulloso, que merece la pena y por eso he decidido hacerlo".

También ha afirmado que en el PSOE se "está conformando un equipo sólido y serio, con la ambición y nosotros (su equipo) vamos a unir a toda la gente, desde la izquierda al centro, que quiere un Logroño mucho mejor y ese es el objetivo que nos hemos marcado".

"No hay nada de resignación, sino ambición de querer ganar", ha agregado Hermoso de Mendoza, quien ha valorado la presentación al proceso -hasta el momento- de otra persona, en este caso la secretaria del PSOE de Logroño y portavoz municipal, Beatriz Arraiz.

Su proyecto para Logroño, ha añadido, es que la ciudad " salga de la apatía, ya que la ciudad está al ralentí y no hay liderazgo desde hace dos o tres años".

En su opinión, "es difícil liderar un proyecto cuando no lo lideras en tu propio partido y es más complicado hacerlo cuando estás pensando más en tu carrera profesional o a ver qué hay en Madrid".

Cree que "lo que se necesita es un liderazgo que una a la mejor gente para el mejor proyecto y esto requiere muchas ganas, mucha fuerza y no desgana de gente o el aburrimiento de quienes llevan mucho tiempo en el Ayuntamiento de Logroño".

También ha valorado el hecho de que no haya un límite alto de avales -entre el 2 y el 5 por ciento de la militancia de la Agrupación Socialista de Logroño- que es lo que "hace que el proyecto sea abierto".

Además, ha informado de que cuenta con el apoyo de personas como la concejal socialista María Marrodán, a quien ha excusado su asistencia por no encontrarse en Logroño.

Su presentación a este proceso "no es ninguna ocurrencia; hay apoyos más que suficientes, internos y de profesionales que se pueden sumar a un proyecto progresista".

Hermoso de Mendoza es licenciado en Económicas; ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la Federación de Empresarios de La Rioja (Jefe Formación y Empleo y de Innovación y Tecnología.

Militante socialista de base, fue el primer secretario general de la Asociación de Empresas TICs de La Rioja (AERTIC), y hasta fechas recientes ha trabajado como director Comercial de la empresa tecnológica riojana GNOSS.