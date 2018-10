El Minis de Arluy busca su quinta Supercopa y demostrar que es más fuerte

Logroño, 6 oct (EFE).- Logroño acogerá mañana el partido en el que se decidirá la Supercopa de Voleibol femenino de España, en el que el Minis de Arluy buscará su quinto título y, además, tratará de demostrar desde el principio de temporada que se ha reforzado para ser más fuerte que la pasada temporada.

El equipo de Logroño, vigente campeón de todos los títulos españoles, ha decidido este verano "reiniciarse" pensando en el futuro.

Para ello tomó la decisión de no competir en Europa esta temporada y empezar a construir una plantilla que pueda, en el futuro, tener más peso en los torneos continentales.

Es decir, mantiene la exigencia de ser el mejor equipo español, ha puesto algunos "mimbres" de futuro y, en cierta medida, su calendario será menos exigente que otros años al no tener que afrontar los viajes de los torneos europeos.

Por eso, si cabe, el equipo riojano está más obligado a ganar mañana al que ha sido su principal rival de los últimos años, que por cierto es el que le impidió que su palmarés en la Supercopa fuera continuado desde 2013 (las canarias ganaron la final en 2016) y también es su principal competidor en los últimos años en la Superliga y la Copa.

También añade "morbo" el que el Haris sea, en cierta medida, el "heredero" del Tenerife Marichal, el único equipo español que tiene cinco Supercopas, registro que el Minis quiere igualar mañana.

Más allá de la Supercopa, las riojanas han ganado los cinco últimos títulos ligueros (desde 2016 con el Haris como subcampeón) y solo hay otro equipo español con seis títulos superligas consecutivas, el de Tenerife, lo que marca otro punto de rivalidad para la temporada que comienza mañana.

Una campaña en la que el Minis ha vuelto a cambiar de técnico, con la llegada del andaluz Juan Diego García, curtido en los últimos años en Perú.

Y ha recurrido a cuatro jugadoras de entre 26 y 27 años, es decir, todavía con mucho camino por delante pero ya con experiencia competitiva: se trata de la receptora canadiense Vicky Savard -que llega de la liga finlandesa- y su compañera de puesto Alba Sánchez, internacional española que jugaba en Francia.

También se ha reforzado el puesto de colocadora con la norteamericana Ashley Evans, que debuta en una liga profesional, y otra internacional española, Danira Costa, que llega procedente del otro equipo riojano de Superliga, el Haro.

Las cuatro refuerzan una plantilla que mantiene a las jugadoras que han dominado el voleibol español en el último lustro, como la capitana de la selección, Helia González, la también internacional Amelia Porteto, las brasileñas Fernanda Gritzbach y Daniela da Silva, la serbia Iva Pejkovic y la colombiana Melissa Rangel.

Pese al potencial y al historial de su equipo, el nuevo entrenador del Minis evita la presión y asegura que "hay un cincuenta por ciento de posibilidades para cada equipo" de ganar la Supercopa.

"No me veo como favorito, sé que mi equipo ha hecho las cosas muy bien en los últimos años, pero ahora empezamos de cero", ha asegurado.

De hecho, ha visto en su plantilla "mucha ilusión por trabajar y hacer buen voleibol, como si ellas empezaran también".

Ha afirmado que desde que empezó la pretemporada ha tratado de inculcar al Minis "un estilo de juego más agresivo" para "atacar y luchar desde el inicio" y "ganar muchos partidos por 3-0" aunque "no creo que el de la Supercopa sea propicio para eso".

García regresa a España a un voleibol que dejó hace años, pero no siente el partido de mañana como un debut "porque este deporte es el mismo en cualquier país, juegan seis contra seis con las mismas reglas" y "solo cambia lo externo".

Y en eso se siente "muy arropado por este club, que me lo ha puesto fácil y Logroño también es una ciudad a la que te puedes adaptar rápido".

Más allá del partido de la Supercopa, el técnico andaluz no se pone objetivos, "solo el ir día a día, partido a partido" que "no sé si es una frase que inventó el Cholo Simeone (el entrenador del Atlético de Madrid de fútbol, pero es cierta, no vale para nada pensar más allá de cada entrenamiento o cada encuentro".