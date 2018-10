Sanz subraya que no presionó ni utilizó su cargo para el plan de Villamediana

Logroño, 4 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno de La Rioja y vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha recalcado hoy que no presionó ni utilizó su cargo para beneficiarse del plan urbanístico de Villamediana de Iregua y ha lamentado sufrir "persecución política, inquina e odio" por parte de la oposición.

Sanz ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento riojano sobre la aprobación por parte de la COTUR del Plan General de Villamediana de Iregua, municipio donde la Audiencia Provincial ha acordado que se investiguen 69 construcciones diseminadas, entre las que figura un chalé de su propiedad.

En la última comparecencia de este órgano, Sanz, presidente del Gobierno riojano entre 1995 y 2015, ha asegurado que "esta comisión no se ha planteado para aclarar la aprobación de Plan General de Villamediana, sino con oscuras intenciones de perjudicar y criminalizar" su figura por la oposición porque "la ordenación del urbanismo les interesa muy poco".

En la tramitación de este Plan General, que se aprobó de forma definitiva en junio de 2013, "no hubo ninguna intervención del Consejo de Gobierno ni de su presidente", ha insistido, y contó "con todos los informes técnicos favorables, sin que nadie advirtiese una ilegalidad ni presentase un recurso contencioso administrativo" .

Tras la inclusión en el planeamiento urbanístico del sector disperso 5, en el que se encuentra el chale de Sanz y otras 68 edificaciones, se presentó una denuncia por parte de dos concejales, ha recordado, "pero una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desestimó su pretensión de demoler las obras de la casa y criticó que se utilizase este asunto de forma espúrea como arma política".

"No tengo ninguna causa en los juzgados (...), ese procedimiento judicial ha llegado a feliz término, me han dado la razón y no me muevo en más dolores de cabeza; la sentencia es firme y la llevo donde sea", ha insistido.

"El juguete se ha roto, y como se les ha roto el juguete, pues aquí estamos", ha recriminado a los diputados de la oposición parlamentaria.

En relación a la presentación de las alegaciones al Plan -para que se incluyese el sector disperso 5-, ha precisado que no lo hizo personalmente y delegó en un despacho de abogados.

"He visto tanta persecución política, tanta inquina y tanto odio que me he preocupado muy poco" por lo que aparecía en los medios de comunicación sobre su finca de Villamediana, ha agregado Sanz, quien ha criticado que la oposición saque las "vísceras y la venganza" contra su persona.

"Me han criticado y me han denunciado en los tribunales, pero nadie ha conseguido nada, ni en las urnas ni en los juzgados", se ha jactado Sanz, quien cree que a la oposición "les interesaba castigar, sacrificar y hundir" su figura, "no regular el urbanismo en Villamediana".

También se ha felicitado de que los tribunales dieran "la razón" a la gestión del exalcalde de Villamediana Tomás Santolaya (PP), "el mejor que ha tenido este municipio y para de contar".

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha lamentado que "en esta comisión se hable de todo menos del Plan General" y ha pedido perdón a los riojanos porque la oposición "no dedique el tiempo a cosas más provechosas, como por ejemplo, licitar la ronda sur de Logroño".

Según Garrido, "el PSOE monta el paripé y hace circo con comisiones de investigación para tapar su falta de proyecto; miran al pasado porque no tienen nada que ofrecer a los riojanos".

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Francisco Ocón, ha recriminado a Sanz que pidiese licencias de obras menores por unas remodelaciones que hizo en la casa de Villamediana entre 2008 y 2012, por unos trabajos cuyo presupuesto fue superior al que declaró en el Ayuntamiento para pagar menos impuestos.

"No es el único que ha cometido infracciones urbanísticas, pero es que usted era el presidente de todos los riojanos y debía ser escrupuloso en el cumplimiento de la legalidad", ha increpado Ocón.

Sanz le ha recordado que los socialistas llevan "24 años en la oposición y hace mucho frío, entiendo que se desfoguen y vayan desde el odio, no van a ganar, no han ganado en las urnas ni en los tribunales".

La diputada de Podemos La Rioja Natalia Rodríguez ha reconocido que ayer se desplazó hasta Villamediana para ver desde fuera la finca, por cuya superficie y obras de ampliación ha preguntado, a lo que Sanz le ha replicado que, "como mínimo, es cien veces más pequeña que el chalé del señor -Pablo- Iglesias", en referencia al líder de Podemos.

También ha dicho a la diputada que no le pensaba invitar a su finca para que "no la contamine", por lo que ella le ha exigido "respeto", aunque, ha dicho, -Sanz- esté acostumbrado a actuar como "un emperador" y le ha pedido que renuncie a sus cargos públicos.

Por último, el diputado de Ciudadanos David Vallejo ha subrayado que "cuesta mucho creer que haya sido un cúmulo de casualidades" la inclusión del sector disperso 5 en el Plan General.

"Donde Sanz ve persecución política, muchos riojanos ven un plan" para "defenderse de las irregularidades" en el urbanismo de esta localidad, ha dicho.