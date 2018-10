Artista cree que arte contribuye a feminizar sociedad mediante comunicación

Logroño, 3 oct (EFE).- El artista malagueño Ernesto Artillo ha dicho hoy a Efe que el arte contribuye a la feminización de la sociedad mediante "la comunicación de las cosas de una manera alta, clara y bien visible", y supone "un derivado del tema principal, la mujer como existencia".

Artillo (Málaga, 1987) ha realizado estas declaraciones de forma previa al foro en el que ha participado en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) en el marco del festival Lovisual 18, en el que también ha intervenido con el proyecto artístico ?Lo que se (lle)va?, en la peluquería logroñesa Cristina Marzo Estilistas.

Ha explicado que, aunque este año haya sido de actividad feminista ?intensa?, hay que seguir con el trabajo ?de una manera incansable, porque los puestos de poder siguen siendo de hombres?, y todavía existen el techo de cristal, la brecha salarial y los asesinatos machistas.

?Creo que de lo que hay que hablar ya no es, ni siquiera, de la mujer y el hombre, porque yo no sé lo que es una mujer y un hombre, hay que hablar de la feminización de la sociedad, de la que yo también formo parte como factor femenino dentro del arte?, ha subrayado.

Ha indicado que considera ?muy necesario? el feminismo actual que, ?como otras olas del feminismo, trae cosas para que se queden y para que sea casi irreversible? el cambio frente al ?desquicie de la desigualdad y el heteropatriarcado? contemporáneos, que, ha dicho, no benefician a nadie.

En la conferencia que ha impartido a los alumnos de la ESDIR, ha proseguido, ha hecho un recorrido por sus trabajos desde sus inicios hasta la actualidad, entre los que se incluyen exposiciones en San Petersburgo, Mumbai y Corea y colaboraciones con marcas como Doce & Gabanna, Delpozo y Pepe Jeans.

?Ya que estamos en una escuela, creo que es muy importante que los alumnos se identifiquen con el proceso del artista profesional desde que estudia hasta que llega a hacer lo que le gusta?, ha destacado.

Ha señalado que este recorrido cronológico por su obra concluirá en la que finalizó ayer, día 2, en el escaparate de la peluquería logroñesa Cristina Mazo Estilistas, cuyo proceso de creación ha sido ?maravilloso?, por el ?muchísimo juego? que le ha dado este local, en el que ha jugado con ?lo contrario? a lo visual.

?He hecho una textura de lo invisible con pelo que he ido recopilando por distintas peluquerías, y con eso he querido investigar un poco en todos los sentimientos que van unidos a un corte de pelo y a la estética, y cómo la estética repercute de forma directa en lo íntimo?, ha detallado.

Ha especificado que no es que el tema de la mujer sea recurrente en sus proyectos, sino que lo es en su forma de ser, por lo que ?está presente, pero de una forma natural y cotidiana, no es, ni siquiera, protagonista? en esta obra, que se podrá contemplar hasta el próximo día 13.

?He hecho un vestido transparente con mechones de pelo colgando y hay una fotografía de tres metros de altura en uno de los escaparates de un pecho de mujer, algo que es bastante censurado en la cultura contemporánea y, además, es un pecho, como tantos pechos de mujer, con un poco de vello?, ha expresado.

Respecto al feminismo como tendencia, Artillo ha resaltado que, a pesar de que con su trabajo ha sido incisivo en explicar que no quería que fuese una moda, sino intervenciones artísticas, ?si hay alguien que lo quiere utilizar porque se siente realizado a través de esa moda o cree que puede funcionar, pues bienvenido sea?.

?Que hable todo el mundo (de feminismo) y luego habrá proyectos con más calidad y con menos, pero que se hable, sería incapaz de censurar a nadie que tenga una intención feminista?, ha apuntado esta artista, quien ha señalado que prefiere que una marca de ropa ponga ?Feminist? (feminista) en una camiseta que ?Princess? (princesa).