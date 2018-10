EFE.LA RIOJA.2 DE OCTUBRE DE 2018

Logroño, (EFE).- La tasa de paro registrado en La Rioja se ha situado, el pasado mes de septiembre, en el 9,65 %, que es la menor registrada desde noviembre de 2008, que fue del 9,34 %; y, por primera vez desde octubre de ese año, contabiliza menos de 15.000 desempleados, dos hechos que el Gobierno califica como "hitos".

SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social sube 1.371 afiliados en septiembre y suma 127.335 en Rioja

Logroño, 2 oct (EFE).- La afiliación media a la Seguridad Social se ha incrementado en septiembre pasado en La Rioja en 1.371 personas respecto al mes anterior, lo que supone un aumento del 1,09 % y sitúa el número total de ocupados en 127.335.

LA RIOJA FRANCIA

El presidente de Rioja apuesta por fortalecer las relaciones con Francia

Logroño, (EFE).- El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha expresado hoy al embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, su interés en "reforzar los vínculos comunes para fortalecer las relaciones comerciales y sociales" con este país, principal destino de las exportaciones riojanas.

DÍA POLICÍA

Pérez Sáenz elogia la eficacia, lealtad y vocación de la Policía Nacional

Logroño, (EFE).- El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, ha elogiado hoy "la eficacia, lealtad, profesionalidad y vocación" de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, cuyo "buen hacer" contribuye a que la comunidad riojana sea "un territorio seguro".

RIOJA CAVA

Nagore anuncia el arranque de 20,76 hectáreas irregulares de cava en Rioja

Logroño, (EFE).- El consejero de Agricultura de La Rioja, Iñigo Nagore, ha anunciado el arranque en Rioja de 20,76 hectáreas procedentes del reparto de plantaciones para Cava, pero que están plantadas con variedades no autorizadas por Cava y sí por Rioja o en municipios de Rioja que no pertenecen a la DO Cava.

SANIDAD RIOJA

Martín critica que la sanidad se use como arma arrojadiza contra el Gobierno

Logroño, (EFE).- La consejera de Salud, María Martín, ha criticado que, en periodo electoral, la sanidad pública "tiende a ser usada como un arma arrojadiza contra Gobiernos, casi siempre del PP"; y ha reiterado que defenderá con "uñas y dientes" a los trabajadores del Sistema Público de Salud de La Rioja.

ECONOMÍA LOGROÑO

Oficina de Desarrollo Económico acogerá talleres de RRSS, naming y branding

Logroño, (EFE).- La Oficina para el Desarrollo Económico de Logroño, ubicada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), acogerá, entre el 9 de octubre y 20 noviembre próximo, cinco talleres que tratarán, entre otros temas, la legalidad en el uso de las redes sociales (RRSS), el naming y el branding en las empresas.

LOGROÑO URBANISMO

Oposición de Logroño pide cesión de terreno para una residencia de mayores

Logroño, (EFE).- Representantes de los partidos de la oposición municipal de Logroño han presentado hoy una propuesta para reclamar la cesión de un terreno, situado en El Campillo, en el que desarrollar una residencia de mayores en régimen de cooperativa.