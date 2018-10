Nagore asegura que a Valerio le metieron un gol y a él le ha salvado el VAR

Logroño, 2 oct (EFE).- El consejero de Agricultura de La Rioja, Iñigo Nagore, ha equiparado lo sucedido en su Consejería con el cava a lo ocurrido a la ministra de Trabajo, Magadalena Valerio, con el sindicato de prostitutas, con la diferencia de que a ella "le metieron un gol, a mí me ha salvado el VAR".

Nagore ha utilizado este símil futbolístico en su comparecencia en el Parlamento, solicitada por el PSOE, para explicar lo ocurrido con el reparto de derechos de plantación en Rioja destinados a la DO Cava, que se hizo en 2014 y en el que ha habido por una interpretación errónea de la normativa en su Servicio de Viñedo que no ha sido comunicada a los responsables de la Consejería.

"Equiparo este caso al de la ministra de Trabajo, pero con una diferencia, ella dijo 'me han metido un gol por la escuadra' y, a mí, no me han metido un gol, a mí me ha salvado el VAR", sistema de videoarbitraje, y el error "se ha corregido", ha precisado Nagore, al responder a los Grupos.

El consejero ha anunciado el arranque en Rioja de 20,76 hectáreas procedentes del reparto de plantaciones para Cava, pero que están plantadas con variedades no autorizadas por Cava y sí por Rioja o en municipios de Rioja que no pertenecen a la DO Cava.

Ha aclarado que "ninguna de las hectáreas procedentes de Cava ha sido inscrita en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja".

Los tres grupos de la oposición -PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs)- le han pedido responsabilidades por lo ocurrido en el Servicio de Viñedo y el funcionamiento de la comisión de servicios ocupada por el que ha sido jefe de Servicio este departamento, Javier Ocón, y que, según Nagore, ha sido cesado.

El consejero ha mostrado su "preocupación" en este asunto del cava por que se ha producido una interpretación "no correcta" por el jefe del Servicio de Viñedo en la normativa a aplicar y que, ha reconocido, no ha sido comunicada a su debido tiempo a los responsables de la dirección de la Consejería.

Ha añadido que se siente "molesto" con las afirmaciones de la portavoz socialista, Concepción Andreu, en relación a este asunto y los anteriores repartos de viñedo, porque "está falseando la realidad".

Andreu, quien al conocerse este asunto del cava solicitó la comparecencia del consejero y su dimisión, le ha respondido que "se ha incurrido en un desajuste y una irregularidad" y ha explicad que la obligación de los socialistas es pedir responsabilidades, como igual lo haría, ha dicho, el PP, si estuvieran en el lado del PSOE.

Además, ha recalcado, en un Servicio de Viñedo, que "reparte riqueza", en lo que también han convenido los diputados de Podemos, Natalia Rodríguez, y Cs, Diego Ubis.

El consejero ha precisado que le gustaría ser "lo más honesto posible y que los demás también lo fueran".

Para él, "en este caso (la portavoz socialista) está intentado confundir a la opinión pública e intentando hacer ver que aquí hay un caso de fraude".

Para Nagore, lo que ha habido en este caso es "un intento de fraude de los que han intentado aprovecharse de la normativa para conseguir plantaciones y que se está atajando por la Consejería", por lo que le ha pedido que "no confunda" a la opinión pública.

Para la portavoz socialista, el máximo responsable de lo que ocurre en la Consejería de Agricultura es su titular y, "ante una mala praxis", como entiende que ha ocurrido en este caso del Cava y con el reparto de viñedo de 2017 y el "desajuste" en el mismo en 2016, "le tengo que pedir el cese".

El consejero ha recalcado que son dos cuestiones diferentes y, ante la petición de dimisión, ha dicho: "que pida o no mi dimisión, me da igual. Tengo la conciencia absolutamente tranquila respecto a lo que se está haciendo, pero no mezcle las cosas".

Ha incidido en que no tiene elementos de juicio para concluir que ha habido un fraude en este caso del cava, "si los tengo para decir que ha habido una interpretación que ha propiciado que se produzca una circunstancia y que (reconozco) no ha sido puesta en conocimiento de la dirección de la Consejería".

El consejero ha asegurado también que está "satisfecho" con el trabajo que realiza el Servicio de Viñedo y ha recalcado que, "aunque ha habido un desajuste" en este tema del cava, "no es la práctica habitual".

También ha recalcado que "existen chancullos" en el tema del viñedo, por lo que representa en Rioja, y, por ello, "se mira todo mucho".

Sobre la situación del jefe de Servicio de Viñedo que, durante diez años, ha estado en comisión de servicio, ha dicho que su "cese estaba pensado hace tiempo" y que "hay que respetar los plazos de la comisión de servicio".

Ha informado de que, "a partir de ahora, el Servicio de Viñedo va a empezar a funcionar de manera diferente. De momento no se va a cubrir esa plaza. La sección de Registro de Viñedo va a depender de la de Registros Agrarios y las ayudas pueden estar separadas y depender de otro servicio".

"No busquen el problema en la comisión de servicio", ha incidido el consejero, quien, ante la petición de su cese, por el PSOE y Podemos, ha dicho que "no hay argumentos sólidos para que me sienta en la obligación de dimitir del cargo".

La diputada de Podemos ha asegurado que no duda de la "honestidad" del consejero, pero "este asunto es un ejemplo de lo que ocurre en el PP, que "hace de la Administración su cortijo. Colocan a amiguetes que no le van a replicar".

El portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, también ha exigido al Gobierno regional que se "acaben las comisiones de servicio" y ha recalcado que, "cuando se está repartiendo riqueza, como es el viñedo, hay que ser muy exhaustivos en los controles".