Fiscal pide 7 años prisión a un hombre al tener 11 trabajadores sin S.Social

Logroño, 1 oct (EFE).- La Fiscalía pide siete años de prisión a un hombre como presunto autor de contratar a once trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social y con riesgo de su salud por las condiciones en las que trabajaban en un taller de calzado en Arnedo.

El fiscal, en su escrito inicial de acusación, al que ha accedido Efe, señala que el acusado, quien será juzgado mañana, día dos, en la Audiencia Provincial, dirigía un taller dedicado a la maufacturación en Arnedo, en el que "contrataba a extranjeros en situación de irregularidad en el territorio nacional y, por tanto, sin darlos de alta en la Seguridad Social".

Respecto a la pena, el fiscal solicita cinco años de prisión y 3.000 euros por tener trabajadores "sin estar dados de alta en la Seguridad Social", y dos años más y la misma multa económica por "los riesgos para la vida y la salud de los trabajadores", procedentes de las condiciones materiales de prestación del trabajo.

Ha relatado que, en marzo del año pasado, cuando los agentes de la Policía Nacional accedieron al edificio y entraron al taller, identificaron a once personas realizando labores de cosido, de los que diez tenían nacionalidad georgiana y una,m ecuatoriana.

Asimismo, ha añadido que en ese taller también había una trabajadora española, aunque esta sí que estaba dada de alta en la Seguridad Social.

Acusa a este hombre de no elaborar un plan de prevención de riesgos laborales y no realizar la evaluación de riesgos", por lo que, "de esta forma, no evaluó los riesgos inherentes a la actividad física de la fabricación del calzado".

"A su vez, los trabajadores no recibieron ni información ni formación en materia de prevención de riesgos laborales, no se les facilitó equipos de protección individual y no se les realizó la correspondiente vigilancia sanitaria", añade el fiscal.

También señala que, una vez que este hombre haya accedido al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional, "la pena de prisión será sustituida por la expulsión del territorio nacional durante un periodo de diez años".